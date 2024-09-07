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Экс-форвард Канады Форментон, обвиненный в сексуальном насилии, завершил карьеру в 24 года и работает на стройке

Алекс Форментон завершил карьеру после обвинений в сексуальном насилии

Ранее сообщалось, что пятерым представителям молодежной сборной Канады на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Форментон был в составе той команды, которая выиграла турнир.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

Как сообщает CBC, ознакомившись с судебными материалами, 24-летний Алекс Форментон завершил игровую карьеру и работает на стройке. 

«Форментон проживает в Барри, Онтарио, он завершил карьеру хоккеиста.

Он работает полный день на стройке и проходит «постоянное обучение по эксплуатации тяжелого оборудования, а также административным аспектам своей новой профессии», – сказано в материалах дела.

Отмечается, что Форментону, как и остальным фигурантам дела, разрешили пропустить досудебные разбирательства, поскольку ему нужен источник дохода, в том числе чтобы оплачивать услуги адвоката.

Форментон набрал 16 (10+6) очков в 24 матчах чемпионата Швейцарии в составе «Амбри-Пиотты» в прошлом сезоне. Ранее он играл в НХЛ за «Оттаву».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: CBC
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