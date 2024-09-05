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Кубалик подписал контракт с швейцарским «Амбри-Пиотта» на год с возможностью вернуться в НХЛ в случае предложения

Доминик Кубалик вернулся в швейцарский «Амбри-Пиотта»

Клуб объявил о заключении контракта с 29-летним чешским нападающим сроком на 1 год. Соглашение предусматривает возможность немедленного отъезда Кубалика в Северную Америку, если он получит предложение от клубов НХЛ.

Доминик хочет вернуться в НХЛ как можно скорее, но предпочитает поддерживать себя в форме, начав сезон с командой в Европе, и выразил желание сделать это с клубом, который уже помог ему попасть в НХЛ пять лет назад.

В прошлом сезоне «Детройт» обменял Кубалика в «Оттаву», где он провел 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (11+4) очков. 

Кубалик уже выступал в составе «Амбри-Пиотта» с 2017 по 2019 год. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Амбри-Пиотта»
переходы
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logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
logoАмбри-Пиотта
чемпионат Швейцарии
logoДоминик Кубалик
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