Кубалик подписал контракт с швейцарским «Амбри-Пиотта» на год с возможностью вернуться в НХЛ в случае предложения
Доминик Кубалик вернулся в швейцарский «Амбри-Пиотта»
Клуб объявил о заключении контракта с 29-летним чешским нападающим сроком на 1 год. Соглашение предусматривает возможность немедленного отъезда Кубалика в Северную Америку, если он получит предложение от клубов НХЛ.
Доминик хочет вернуться в НХЛ как можно скорее, но предпочитает поддерживать себя в форме, начав сезон с командой в Европе, и выразил желание сделать это с клубом, который уже помог ему попасть в НХЛ пять лет назад.
В прошлом сезоне «Детройт» обменял Кубалика в «Оттаву», где он провел 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (11+4) очков.
Кубалик уже выступал в составе «Амбри-Пиотта» с 2017 по 2019 год.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Амбри-Пиотта»
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