Ротенберг после 3:1 с «Ладой»: «Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️»

Роман Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ

Петербургский клуб на выезде обыграл «Ладу» со счетом 3:1 и одержал первую победу в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ .

«Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️», – написал главный тренер СКА .

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг про 3:1 с «Ладой»: «Проявили характер. СКА вышел и, несмотря ни на что, вырвал победу»