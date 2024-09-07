Ротенберг после 3:1 с «Ладой»: «Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️»
Роман Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ
Петербургский клуб на выезде обыграл «Ладу» со счетом 3:1 и одержал первую победу в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
«Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️», – написал главный тренер СКА.
Фото: t.me/rotenberg81
Ротенберг про 3:1 с «Ладой»: «Проявили характер. СКА вышел и, несмотря ни на что, вырвал победу»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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