«Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти, хоккей этому городу не нужен». Шевченко после матча СКА с «Ладой»
Алексей Шевченко высказался об общении журналистов с Романом Ротенбергом
СКА на выезде обыграл «Ладу» со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Журналист Алексей Шевченко высказался о том, что Роману Ротенбергу не задали ни одного вопроса после матча.
«Роману Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти. Хоккей этому городу не нужен», – написал Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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