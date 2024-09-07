«Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти, хоккей этому городу не нужен». Шевченко после матча СКА с «Ладой»

Алексей Шевченко высказался об общении журналистов с Романом Ротенбергом

СКА на выезде обыграл «Ладу» со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Журналист Алексей Шевченко высказался о том, что Роману Ротенбергу не задали ни одного вопроса после матча.

«Роману Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти. Хоккей этому городу не нужен», – написал Шевченко.