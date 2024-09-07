Экс-защитник СКА Белов и его жена проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга: «Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить»

Антон Белов проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Бывший хоккеист СКА пришел с женой и детьми на избирательный участок в 183-й школе Центрального района.

«Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить», – сказал заслуженный мастер спорта России Антон Белов.

«И я считаю, что Санкт-Петербург – это прежде всего люди, горожане, и дать нашим петербуржцам больше условий, больше возможностей, чтобы они семи себя реализовывали, и качество жизни поддерживать на уровне», – заявила член Общественной палаты Санкт-Петербурга Елена Белова, жена хоккеиста.

Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября.