Экс-защитник СКА Белов и его жена проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга: «Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить»
Антон Белов проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Бывший хоккеист СКА пришел с женой и детьми на избирательный участок в 183-й школе Центрального района.
«Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить», – сказал заслуженный мастер спорта России Антон Белов.
«И я считаю, что Санкт-Петербург – это прежде всего люди, горожане, и дать нашим петербуржцам больше условий, больше возможностей, чтобы они семи себя реализовывали, и качество жизни поддерживать на уровне», – заявила член Общественной палаты Санкт-Петербурга Елена Белова, жена хоккеиста.
Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября.
Опубликовано: Sports
Источник: телеканал «Санкт-Петербург»
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