ЦСКА поздравил Сечина с днем рождения: «Благодаря вам клуб вернулся на лидирующие позиции. Ваш талант и профессионализм позволяют России успешно справляться с самыми сложными задачами»

ЦСКА поздравил Игоря Сечина с днем рождения.

«Сегодня, 7 сентября, свой день рождения отмечает Председатель Наблюдательного совета ПХК ЦСКА Игорь Иванович Сечин.

Уважаемый Игорь Иванович!

Примите самые искренние поздравления в связи с днем Вашего рождения!

На протяжении многих лет Вы возглавляете ПАО «НК «Роснефть» – одну из главных компаний России, от которой зависит благосостояние всех наших граждан. Ваши деловые качества, талант и профессионализм позволяют нашей стране успешно справляться с самыми сложными задачами, возникающими в энергетической отрасли.

Несмотря на высокую занятость, Вы находите время и силы для развития одного из важнейших социальных проектов страны – профессионального и массового спорта.

Благодаря вашей всесторонней поддержке Хоккейный клуб ЦСКА вернулся на лидирующие позиции в отечественном хоккее. За последние годы армейский клуб пять раз становился чемпионом страны и трижды поднимал над головой Кубок Гагарина. А Хоккейная школа ЦСКА, развитию которой Вы также уделяете большое внимание, каждый год воспитывает подрастающие поколения будущих чемпионов, а также достойных граждан и патриотов своей страны.

Желаем успехов в реализации всех Ваших проектов, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и всем Вашим близким! Пусть на Вашем пути будет еще больше ярких побед!» – говорится в заявлении ЦСКА.