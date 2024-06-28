Буре о ЦСКА: «Повезло, что Сечин увлекается хоккеем. Сейчас, как и в СССР, каждый молодой игрок в России мечтает пробиться в академию клуба»

Павел Буре заявил, что каждый молодой хоккеист России мечтает оказаться в ЦСКА.

– Как изменилась система подготовки хоккеистов в ЦСКА за последние годы?

– ЦСКА всегда славился подготовкой молодых игроков. Но клуб переживал разные периоды.

В советские времена ЦСКА выступал под эгидой Минобороны, была строгая вертикаль подготовки молодых талантов к главной команде – этот лифт прекрасно работал.

Затем были непростые для всех 1990-е, но с приходом в качестве владельца компании «Роснефть» в 2011 году клуб вернулся на прежний уровень организации.

Нам очень повезло, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Иванович Сечин увлекается хоккеем. Он лично вникает во многие вопросы, знает и молодежную команду, и талантливых юниоров. Если даже возникают какие-то сложности, мы встречаемся и коллективно их решаем.

Сейчас, как и в СССР, каждый молодой игрок в России мечтает пробиться в академию ЦСКА. В нашу школу берут с пяти лет.

Сам я пришел в ЦСКА в шесть в 1977 году. Работали с нами строго, год шел за два года – считалось, что если ты выдержишь предсезонку в ЦСКА, то выдержишь ее где угодно.

Молодые игроки в ЦСКА тренируются на одном поле с основой, как и в наши времена. Я тренировался на том же поле, где играли , , .

Хочешь не хочешь, а пересекался с ними, видел, как они готовятся, что-то перенимал, вдохновлялся. Сегодня все так же, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Буре.