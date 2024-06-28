Буре о ЦСКА: «Повезло, что Сечин увлекается хоккеем. Сейчас, как и в СССР, каждый молодой игрок в России мечтает пробиться в академию клуба»

Теги ЦСКА Павел Буре Борис Михайлов Валерий Харламов Владимир Петров КХЛ Игорь Сечин Роснефть Хоккей

Павел Буре заявил, что каждый молодой хоккеист России мечтает оказаться в ЦСКА.

– Как изменилась система подготовки хоккеистов в ЦСКА за последние годы?

– ЦСКА всегда славился подготовкой молодых игроков. Но клуб переживал разные периоды.

В советские времена ЦСКА выступал под эгидой Минобороны, была строгая вертикаль подготовки молодых талантов к главной команде – этот лифт прекрасно работал.

Затем были непростые для всех 1990-е, но с приходом в качестве владельца компании «Роснефть» в 2011 году клуб вернулся на прежний уровень организации.

Нам очень повезло, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Иванович Сечин увлекается хоккеем. Он лично вникает во многие вопросы, знает и молодежную команду, и талантливых юниоров. Если даже возникают какие-то сложности, мы встречаемся и коллективно их решаем.

Сейчас, как и в СССР, каждый молодой игрок в России мечтает пробиться в академию ЦСКА. В нашу школу берут с пяти лет.

Сам я пришел в ЦСКА в шесть в 1977 году. Работали с нами строго, год шел за два года – считалось, что если ты выдержишь предсезонку в ЦСКА, то выдержишь ее где угодно.

Молодые игроки в ЦСКА тренируются на одном поле с основой, как и в наши времена. Я тренировался на том же поле, где играли Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров.

Хочешь не хочешь, а пересекался с ними, видел, как они готовятся, что-то перенимал, вдохновлялся. Сегодня все так же, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Буре.

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19 комментариев
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А во вторых строках своего письма хотел бы выразить огромную благодарность нашей спортивной гордости Фетисову, Третьяку, Буре, Журовой, Валуеву, Позднякову и прочим, и прочим. Они прекрасно показали, что никакое умение быстро бегать на коньках и лыжах, прыгать в ширину и бить по мячу не добавляет спортсмену ни грамма мозга, а их умение с детства безоговорочно приспосабливаться к требованиям начальника-тренера и выполнять все его приказы делает их абсолютно непригодными к общественной деятельности сложнее управдома. Когда в стране появятся выборы, все будут знать, за кого голосовать нельзя даже за 500 рублей.
+42
-1
+41
Нормально уважаемый в прошлом игрок обзашкварился, конечно
+30
-1
+29
А вот если бы Сечин не увлекался хоккеем, то всё, никто бы не мечтал пробиться никуда.
Что я вообще только что прочитал?
+26
0
+26
А кто из великих спортсменов, публично высказывающихся, не скурвился? По пальцам можно пересчитать
+6
-1
+5
Ответ Bartez1986
Нормально уважаемый в прошлом игрок обзашкварился, конечно
эх, Павел, Павел
+3
0
+3
Как бы автор энхалэ не заревновал, хотя у них гигиенический гарем общий, скорее всего
+1
0
+1
Ответ Кукушкин
А во вторых строках своего письма хотел бы выразить огромную благодарность нашей спортивной гордости Фетисову, Третьяку, Буре, Журовой, Валуеву, Позднякову и прочим, и прочим. Они прекрасно показали, что никакое умение быстро бегать на коньках и лыжах, прыгать в ширину и бить по мячу не добавляет спортсмену ни грамма мозга, а их умение с детства безоговорочно приспосабливаться к требованиям начальника-тренера и выполнять все его приказы делает их абсолютно непригодными к общественной деятельности сложнее управдома. Когда в стране появятся выборы, все будут знать, за кого голосовать нельзя даже за 500 рублей.
Валуев вообще дно, изделие #2. Приехал в Челябинск и начал выступать именно за то против чего все жители. А именно за вырубку сосновом бора. Реально каменная тупая башка. Ещё и дедушку избил на парковке. Ему будучи депутатам на коленях стоять нужно когда мнение свое высказывает. Всё перечисленные персонажи враги народа, и за каждым наверняка есть статья, учитывая последние высказывания Бастрыкина- расстрельная.
+1
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+1
Ответ Кукушкин
Конечно, никто мне не поверит, но я уже такой старенький, что даже помню времена советской власти (власти рабочих и крестьян). Поправьте меня, если я ошибаюсь, но даже тогда, когда у нас была одна-единственная руководящая и направляющая, спортсмены не позволяли себе так безудержно лизать и поддерживать. Изредка, исключительно по торжественным государственным датам, произносились какие-то благодарности за заботу и ласку, но они были абсолютно формальными и ничего не значащими. Даже такие достаточно одиозные и всячески обласканные властями личности, как, к примеру, Карпов, не позволяли себе подобного подхалимского лизоблюдства. Наверное, сейчас всяким Фетисовым-Третьякам либо платят еще больше, либо кое за что держат крепче. А третьего не дано.
тогда просто интернета не было и им приходилось ехать в Кремль или другие государственные здания на поклон, а уж там за закрытыми дверями безудержно лизали.
достаточно почитать историю хоккейных клубов СССР, там все глобальные вопросы решались через кабинеты членов политбюро, кпсс и подарки (волги и прочее) там же выдавали в закрытом формате.
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Ответ Bartez1986
Нормально уважаемый в прошлом игрок обзашкварился, конечно
В это момент я всегда думал уж лучше бы молчал. Ну а если серьёзно не понимаю для чего это он делает и все иже с ними хоккеисты. Вот узнать бы реально это их мысли или нет. Но я знаю что это не возможно
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Ответ Кукушкин
А во вторых строках своего письма хотел бы выразить огромную благодарность нашей спортивной гордости Фетисову, Третьяку, Буре, Журовой, Валуеву, Позднякову и прочим, и прочим. Они прекрасно показали, что никакое умение быстро бегать на коньках и лыжах, прыгать в ширину и бить по мячу не добавляет спортсмену ни грамма мозга, а их умение с детства безоговорочно приспосабливаться к требованиям начальника-тренера и выполнять все его приказы делает их абсолютно непригодными к общественной деятельности сложнее управдома. Когда в стране появятся выборы, все будут знать, за кого голосовать нельзя даже за 500 рублей.
Ну это ещё относительно адекватный комментарий относительно той дичи, которую несут другие спортсмены. Кривой, косой, конечно. Не по такому признаку как покровительство этого "товарища" игроки должны хотеть пробиться в какую-то хоккейную академию, но хоть по существу и без совсем уж лобызания.
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Позорники
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я конечно могу ошибаться, но по моему любовь к хоккею данной личности началась с публичного обращения Третьяка к В.В. о том, что не плохо было бы поддержать великий клуб с историей нормальным спонсором, на что В.В. ответил подумаем. и собственно появился данный деятель в истории ЦСКА. Ноя конечно могу ошибаться.
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я не пойму Буре обанкротился как Федоров? зачем он все это говорит?
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Сейчас вообще всё как в СССР .
на 40 лет откат назад)
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Интересно, что произошло бы с ЦСКА, если бы Сечин увлекся не хоккеем , к примеру, а игрой в городки или в лапту ? 😄
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Да уж, Павел, ты хотя бы текст выучил
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До команды Путина В.В. взять под опеку ЦСКА, никакой любви к хоккею у руководства Роснефти не было.
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Конечно, никто мне не поверит, но я уже такой старенький, что даже помню времена советской власти (власти рабочих и крестьян). Поправьте меня, если я ошибаюсь, но даже тогда, когда у нас была одна-единственная руководящая и направляющая, спортсмены не позволяли себе так безудержно лизать и поддерживать. Изредка, исключительно по торжественным государственным датам, произносились какие-то благодарности за заботу и ласку, но они были абсолютно формальными и ничего не значащими. Даже такие достаточно одиозные и всячески обласканные властями личности, как, к примеру, Карпов, не позволяли себе подобного подхалимского лизоблюдства. Наверное, сейчас всяким Фетисовым-Третьякам либо платят еще больше, либо кое за что держат крепче. А третьего не дано.
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Почему это должно зависеть от того, увлечён Кто-то хоккеем или нет?
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