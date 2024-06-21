Буре о ЦСКА: «У нас все шаги продуманы. Часто встречаемся с Сечиным, Есмантовичем. Никакой тревоги нет, мы двигаемся вперед»

Теги ЦСКА Павел Буре КХЛ Игорь Сечин Игорь Есмантович Хоккей

Павел Буре поделился мыслями относительно обновления состава ЦСКА.

– Павел Владимирович, занимая серьезный пост в ЦСКА, вы знаете о масштабном процессе обновления команды, ведь многие недавние лидеры покинули клуб, а болельщики – в некотором тревожном ожидании. Каков ваш взгляд в будущий сезон?

– Никакой тревоги нет.

Мы часто встречаемся с президентом клуба Игорем Есмантовичем, руководителем «Роснефти» Игорем Ивановичем Сечиным.

У нас в клубе все шаги продуманы. Ведется огромная работа. Мы двигаемся вперед и цели у нас, как всегда, самые высокие.

– Какое у вас пожелание для болельщиков на будущий сезон?

– Я пришел в клуб в 1977 году, и уже тогда у нас были самые лучшие болельщики.

Традиции продолжаются. В ЦСКА не может быть по-другому.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы радовать их в ответ, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

8 комментариев
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Русская Ракета, и ты туда же🤒
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Поживем -увидим . В прошлом году один выдающийся тренер почти со слезами на глазах сказал , что у ЦСКА чемпионское окно уже закрылось , а у них только открывается . Отчасти он был прав, потому что в прошедшем сезоне вы играли отвратительно. Как в худшие годы при Викторе Васильевиче. Ну а когда СКА самих выкинули в первом раунде, хоккейное сообщество успокоилось немного. Хотя последние ваши распродажи и расставания с лидерами оптимизма не вселяют.
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В ИГРЕ В ПОКЕР ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БЛЕФОВАТЬ!
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Ждём, верим. Своими результатами руководство клуба доказал свое умение строить топ команду. Все почему то ноют, что ушли лидеры. Только непонятно какие. Слепышев и Светлаков последние пару лет не вылезали из лазарета, Миша не давал нужного импакта - в ключевые моменты растворялся и не тащил, Дарен вполне заменяем. Вообще не понятен принцип подбора легов в клуб-одни вратари и защи. Может стоит обратить внимание на атакующих игроков-легионеров? Ну жираф высокий-ему виднее. Результаты есть, новый сезон будет интересным. ЦВБП
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Ответ Михаил Опякин
Русская Ракета, и ты туда же🤒
Что значит — туда же?.. Он в этом деле уже лет 15.
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Ответ CaSpeR-13
но ска не выкинули в первом раунде, ты бы лучше таблетки принимал для улучшения памяти
А в каком раунде Автомобилист выкинул СКА ? Первый раунд был номинальным для всех и это понятно же..
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