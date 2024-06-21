Буре о ЦСКА: «У нас все шаги продуманы. Часто встречаемся с Сечиным, Есмантовичем. Никакой тревоги нет, мы двигаемся вперед»

Павел Буре поделился мыслями относительно обновления состава ЦСКА.

– Павел Владимирович, занимая серьезный пост в ЦСКА, вы знаете о масштабном процессе обновления команды, ведь многие недавние лидеры покинули клуб, а болельщики – в некотором тревожном ожидании. Каков ваш взгляд в будущий сезон?

– Никакой тревоги нет.

Мы часто встречаемся с президентом клуба , руководителем «Роснефти» Игорем Ивановичем Сечиным.

У нас в клубе все шаги продуманы. Ведется огромная работа. Мы двигаемся вперед и цели у нас, как всегда, самые высокие.

– Какое у вас пожелание для болельщиков на будущий сезон?

– Я пришел в клуб в 1977 году, и уже тогда у нас были самые лучшие болельщики.

Традиции продолжаются. В ЦСКА не может быть по-другому.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы радовать их в ответ, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.