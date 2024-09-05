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Щитов о латинице в КХЛ: «Поддерживаю кириллицу, все должно быть на русском, Россия – великая страна, учите наш язык. Не видел, чтобы в Китае транслировали КХЛ»

Никита Щитов считает, что в КХЛ нужно использовать кириллицу

Olimpbet ВХЛ ранее сообщила, что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил против использования кириллицы на формах в КХЛ, так как болельщики в Индии и Китае не смогут прочитать фамилии игроков. 

– Я поддерживаю кириллицу. Считаю, что все должно быть написано на родном языке, мы ведь играем в нашей стране. Было бы здорово, если бы фамилии писались так же, как и в первом сезоне КХЛ, – кириллицей. 

– Руководители КХЛ объясняют выбор латиницы тем, что трансляции лиги смотрят за рубежом.

– Самая большая аудитория – это наша, российская. А какие именно страны смотрят КХЛ? Я не думаю, что многие в Европе интересуются нашим хоккеем.

Если кому-то кто-то из игроков понравился, то они могут посмотреть по номеру в приложении, что это за игрок. Все увлечены своими чемпионатами: европейцы свое смотрят, наша аудитория – свое.

И большинство людей в нашей стране не знает английский язык. Многим, в том числе пожилым людям, приятнее смотреть на фамилии, которые написаны на русском языке. У нас великая страна, учите наш язык – и все.

А если говорить про страны БРИКС, то я не думаю, что они так сильно увлечены хоккеем, большинство все-таки любит футбол. Я был в Китае и не видел, чтобы там постоянно транслировали КХЛ, – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoВХЛ
logoРоман Ротенберг
игровая форма
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