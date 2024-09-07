Кросби не спешит подписывать контракт. Возможно, он хочет увидеть, куда движется «Питтсбург» (Эллиотт Фридман)
Сидни Кросби не спешит подписывать контракт с «Питтсбургом».
Как отмечает Эллиотт Фридман, возможно, 37-летний форвард не торопится с решением, поскольку хочет увидеть, в каком направлении движется клуб.
Инсайдер также считает, что «Питтсбург» сделал все возможное, чтобы капитан подписал новый контракт.
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