Барулин про топ-10 капитанов НХЛ: «Овечкин попал в тройку лучших – достойный результат. Его можно было бы и на второе место поставить»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Константин Барулин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Советский спорт Коннор Макдэвид Хоккей

Константин Барулин высказался о попадании Александра Овечкина в топ-10 капитанов.

Нападающий «Вашингтона» занял третье место. Первым стал Сидни Кросби из «Питтсбурга», вторым – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

– Достойный рейтинг, поздравляю Александра!

– Мог ли он обогнать Макдэвида?

– Понятно, что все специалисты будут отдавать молодому капитану все лавры. То, что Овечкин попал в тройку лучших, – уже достойный результат.

Кросби со своей командой несколько Кубков Стэнли выиграл, а Овечкина, считаю, можно было бы и на второе поставить.

– Мог бы он побороться за первое место, будь он моложе?

– Конечно. У него еще все впереди, – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

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