Барулин про топ-10 капитанов НХЛ: «Овечкин попал в тройку лучших – достойный результат. Его можно было бы и на второе место поставить»
Константин Барулин высказался о попадании Александра Овечкина в топ-10 капитанов.
Нападающий «Вашингтона» занял третье место. Первым стал Сидни Кросби из «Питтсбурга», вторым – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
– Достойный рейтинг, поздравляю Александра!
– Мог ли он обогнать Макдэвида?
– Понятно, что все специалисты будут отдавать молодому капитану все лавры. То, что Овечкин попал в тройку лучших, – уже достойный результат.
Кросби со своей командой несколько Кубков Стэнли выиграл, а Овечкина, считаю, можно было бы и на второе поставить.
– Мог бы он побороться за первое место, будь он моложе?
– Конечно. У него еще все впереди, – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.