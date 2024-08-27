Барулин про топ-10 капитанов НХЛ: «Овечкин попал в тройку лучших – достойный результат. Его можно было бы и на второе место поставить»

Константин Барулин высказался о попадании Александра Овечкина в топ-10 капитанов.

Нападающий « » занял третье место. Первым стал из « », вторым – («Эдмонтон»).

– Достойный рейтинг, поздравляю !

– Мог ли он обогнать Макдэвида?

– Понятно, что все специалисты будут отдавать молодому капитану все лавры. То, что Овечкин попал в тройку лучших, – уже достойный результат.

Кросби со своей командой несколько Кубков Стэнли выиграл, а Овечкина, считаю, можно было бы и на второе поставить.

– Мог бы он побороться за первое место, будь он моложе?

– Конечно. У него еще все впереди, – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.