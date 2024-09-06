Гальченюк о вбрасываниях: «В НХЛ можно побольше пообманывать, с судьей договориться. Он может кого-то выкинуть с вбрасывания, но на ветерана рука не поднимется»

Алекс Гальченюк рассказал о разнице во вбрасываниях в КХЛ и НХЛ.

30-летний нападающий «Амура » провел 692 игры в НХЛ с учетом плей-офф.

– Маклауду (центрфорварду «Барыса» – Спортс’‘) предстоит привыкать к работе наших лайнсменов? Говорят, что в НХЛ центральным нападающим на вбрасываниях позволяется гораздо больше.

– Там можно чуть-чуть почитерить. Вбрасывания – это все равно хитрости. В НХЛ можно побольше пообманывать, с судьей договориться.

– В смысле, с судьей договориться?

– Кого-то они могут выкинуть с вбрасывания. Молодого игрока или кто в лиге всего пару сезонов. На ветерана рука не поднимется, Кросби с вбрасываний убирают крайне редко. У меня, впрочем, с этим проблем не было, – сказал бывший форвард клубов НХЛ Алекс Гальченюк .

Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»