Гальченюк о вбрасываниях: «В НХЛ можно побольше пообманывать, с судьей договориться. Он может кого-то выкинуть с вбрасывания, но на ветерана рука не поднимется»
30-летний нападающий «Амура» провел 692 игры в НХЛ с учетом плей-офф.
– Маклауду (центрфорварду «Барыса» – Спортс’‘) предстоит привыкать к работе наших лайнсменов? Говорят, что в НХЛ центральным нападающим на вбрасываниях позволяется гораздо больше.
– Там можно чуть-чуть почитерить. Вбрасывания – это все равно хитрости. В НХЛ можно побольше пообманывать, с судьей договориться.
– В смысле, с судьей договориться?
– Кого-то они могут выкинуть с вбрасывания. Молодого игрока или кто в лиге всего пару сезонов. На ветерана рука не поднимется, Кросби с вбрасываний убирают крайне редко. У меня, впрочем, с этим проблем не было, – сказал бывший форвард клубов НХЛ Алекс Гальченюк.
Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»
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