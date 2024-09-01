Мальцев после 3:4 с ЦСКА: «Предсезонные турниры нужны, но паузы между играми должны быть больше. Много кто уходил в раздевалку, подуставшими были»

Михаил Мальцев высказался после матча с ЦСКА (3:4 Б) на Кубке мэра Москвы

– Много споров было о необходимости предсезонных турниров. На ваш взгляд, нужна такая подготовка?

– Турниры нужны, но паузы между играми должны быть больше. Много кто уходил в раздевалку, подуставшими были. Плюс силовой хоккей утомил.

– В ЦСКА много хоккеистов, которые пришли из Северной Америки. Поддерживаете контакт с кем-нибудь из них?

– Если они продолжат так же бить, перестану с ними общаться. А если серьезно, то в основном общаюсь со своей командой, после игры могу пожать руку, поприветствовать, и все.

– Насколько быстро в команду влились новые легионеры Биттен и Ружичка?

– Уильям еще совсем недавно приехал. Ему еще нужно адаптироваться, сыграть пару игр.

Думаю, когда в сезоне будут полные стадионы фанатов, они все прочувствуют. А так – могу сказать, что с каждой игрой они чувствуют себя все лучше, – сказал форвард «Спартака » Михаил Мальцев .