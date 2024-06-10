Мальцев подписал контракт со «Спартаком» на 2 года. Он будет зарегистрирован 1 июля («Матч ТВ»)

Теги Спартак возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев подписал контракт со «Спартаком» на 2 года.

В минувшем сезоне форвард был арендован московским клубом у «Лос‑Анджелеса».

26-летний игрок провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков. В плей‑офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.

Сообщается, что контракт будет зарегистрирован в КХЛ и начнет действовать с 1 июля, когда закончится срок действия нынешнего соглашения Мальцева с «Лос‑Анджелесом».

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3 комментария
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Это очень, очень хорошо.
Спартаку осталось найти еще одного крайнего нападающего и потенциал у команды - выход в финал КГ уже в новом сезоне, при этом будет 5-ый бюджет на Западе и 13-ый в лиге.
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Если так, и если правда, что и Морозов на 2 года подписал, то линия центров получается Морозов, Мальцев, Ружичка, Локтионов + Рубцов и молодежь.
Весьма достойно. Особенно, если надежды на Ружичку оправдаются.
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Ответ Magico!
Если так, и если правда, что и Морозов на 2 года подписал, то линия центров получается Морозов, Мальцев, Ружичка, Локтионов + Рубцов и молодежь. Весьма достойно. Особенно, если надежды на Ружичку оправдаются.
Мальцев будет играть с краю. И только в случае травмы Морозова/Ружички его будут ставить в центр. Мне так видится.
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