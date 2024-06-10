Мальцев подписал контракт со «Спартаком» на 2 года. Он будет зарегистрирован 1 июля («Матч ТВ»)
Михаил Мальцев подписал контракт со «Спартаком» на 2 года.
В минувшем сезоне форвард был арендован московским клубом у «Лос‑Анджелеса».
26-летний игрок провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков. В плей‑офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.
Сообщается, что контракт будет зарегистрирован в КХЛ и начнет действовать с 1 июля, когда закончится срок действия нынешнего соглашения Мальцева с «Лос‑Анджелесом».
Спартаку осталось найти еще одного крайнего нападающего и потенциал у команды - выход в финал КГ уже в новом сезоне, при этом будет 5-ый бюджет на Западе и 13-ый в лиге.
Весьма достойно. Особенно, если надежды на Ружичку оправдаются.