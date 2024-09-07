Александр Юдин: «СМИ должны поднимать интерес к хоккею, чтобы было больше позитива в КХЛ, а не слухов и скандалов»
Александр Юдин считает, что СМИ должны поднимать интерес к хоккею.
«Смотрел трансляцию матча из Магнитогорска между местным «Металлургом» и СКА. Отличный хоккей в исполнении двух команд.
Не обошлось, конечно, без судейского ляпа, когда не засчитали заброшенную петербуржцами шайбу. Я вот только не пойму: это реальный уровень нынешнего судейства или неквалифицированная работа конкретной бригады? Очень бы хотелось, чтобы судьи работали в пользу хоккея.
Такие матчи, как в Магнитогорске, СМИ должны раскручивать, поднимать интерес к хоккею, чтобы было больше интереса, позитива к нашей лиге, а не слухов и скандалов», — сказал экс-защитник сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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