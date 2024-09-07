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«Ванкувер» следит за Раантой и может предложить ему пробный контракт

«Ванкуверу» интересен вратарь Антти Раанта.

Канадский клуб следит за 35-летним голкипером и может предложить ему пробный контракт, сообщает Pro Hockey Rumors со ссылкой на Sportsnet.

Приоритетный вариант для «Ванкувера» – Кевин Ланкинен. Но если с ним не получится договориться, то канадцы обратятся к кандидатуре Раанты.

Прошлый сезон Раанта провел в «Каролине».

Опубликовано: Sports
Источник: Pro Hockey Rumors
возможные переходы
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logoНХЛ
logoАнтти Раанта
logoКевин Ланкинен
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