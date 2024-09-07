«Ванкувер» следит за Раантой и может предложить ему пробный контракт

«Ванкуверу» интересен вратарь Антти Раанта.

Канадский клуб следит за 35-летним голкипером и может предложить ему пробный контракт, сообщает Pro Hockey Rumors со ссылкой на Sportsnet.

Приоритетный вариант для «Ванкувера» – Кевин Ланкинен. Но если с ним не получится договориться, то канадцы обратятся к кандидатуре Раанты.

Прошлый сезон Раанта провел в «Каролине».