«Ванкувер» следит за Раантой и может предложить ему пробный контракт
«Ванкуверу» интересен вратарь Антти Раанта.
Канадский клуб следит за 35-летним голкипером и может предложить ему пробный контракт, сообщает Pro Hockey Rumors со ссылкой на Sportsnet.
Приоритетный вариант для «Ванкувера» – Кевин Ланкинен. Но если с ним не получится договориться, то канадцы обратятся к кандидатуре Раанты.
Прошлый сезон Раанта провел в «Каролине».
Опубликовано: Sports
Источник: Pro Hockey Rumors
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