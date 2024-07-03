Тарасенко, Сутер, Клингберг и Тайлер Джонсон – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке (TSN)

Владимир Тарасенко – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.

TSN составил список лучших свободных агентов , еще не подписавших новые контракты.

В него вошли форварды (последний клуб – «Флорида»), («Чикаго»), («Бостон»), Дэниэл Спронг («Детройт»), Джек Рословик («Рейнджерс»), защитники («Даллас»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»), вратари Кевин Ланкинен («Нэшвилл») и Антти Раанта («Каролина»).

11-м игроком в списке был указан защитник Нэйт Шмидт. Сообщается, что он подписал соглашение с «Флоридой», хотя официально клуб об этом еще не объявил.