Тарасенко, Сутер, Клингберг и Тайлер Джонсон – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке (TSN)
Владимир Тарасенко – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.
TSN составил список лучших свободных агентов НХЛ, еще не подписавших новые контракты.
В него вошли форварды Владимир Тарасенко (последний клуб – «Флорида»), Тайлер Джонсон («Чикаго»), Джеймс ван Римсдайк («Бостон»), Дэниэл Спронг («Детройт»), Джек Рословик («Рейнджерс»), защитники Райан Сутер («Даллас»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»), вратари Кевин Ланкинен («Нэшвилл») и Антти Раанта («Каролина»).
11-м игроком в списке был указан защитник Нэйт Шмидт. Сообщается, что он подписал соглашение с «Флоридой», хотя официально клуб об этом еще не объявил.
Так вот вам Тарасенко новый талисман для финала кубка Стенли
после луиса всего 2 команды, причем одна - удачный заход на дедлайне.
в чем проблема?))
По Тарасенко вроде была новость, что ему питсбург 4 с лишним миллиона предлагает. Думаю Владимир не надолго в этом списке ))
По идее после 1го июня и кучи подписаний - Тарасенко самый топ кто остался без контракта.
У некоторых команд деньги есть - у шести команд под кепкой от 15 до 20 мультов. вопрос захочет ли он идти на долгий срок в Анахайм, Калгари, Баффало, Коламбус, Сан-Хосе или Юту?
А если на долгий срок в команду претендента... у Далласа есть 4.6 под кепкой, у Колорадо 5.4... вопрос будут ли заинтересованы эти команды?
Или цель на межсезонье одна. Обмен трубы. Да ты судя по всему и этого не провернешь