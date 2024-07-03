Тарасенко, Сутер, Клингберг и Тайлер Джонсон – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке (TSN)

Теги возможные переходы рейтинги Рейнджерс Торонто Бостон Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Чикаго Даллас Райан Сутер НХЛ Джеймс ван Римсдайк Владимир Тарасенко Джон Клингберг Тайлер Джонсон Джастин Шульц Сиэтл Антти Раанта Дэниэл Спронг Джек Рословик Кевин Ланкинен Хоккей

Владимир Тарасенко – в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.

TSN составил список лучших свободных агентов НХЛ, еще не подписавших новые контракты.

В него вошли форварды Владимир Тарасенко (последний клуб – «Флорида»), Тайлер Джонсон («Чикаго»), Джеймс ван Римсдайк («Бостон»), Дэниэл Спронг («Детройт»), Джек Рословик («Рейнджерс»), защитники Райан Сутер («Даллас»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»), вратари Кевин Ланкинен («Нэшвилл») и Антти Раанта («Каролина»). 

11-м игроком в списке был указан защитник Нэйт Шмидт. Сообщается, что он подписал соглашение с «Флоридой», хотя официально клуб об этом еще не объявил. 

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Неделю назад чашку забрал) а без работы не останется 100%
+38
0
+38
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
а ты не женился и делаешь крутую карьеру на спортс в комментариях)
+23
-4
+19
Спронг хороший же игрок. Странно что ещё без контракта.
+18
-2
+16
Ответ Вадим Сидоров
Тарасенко не вовремя вышел на рынок свободных агентов. Если бы летом 2022 (когда выдал 34+48) получил бы жирный контракт . А так последние 2 сезона показали что как большой снайпер и бомбардир Тарас уже кончился. Конечно он ещё может набирать +-50 очков, но за это больших денег не дадут.
Ему надо в команду по проще , где в первых двух звеньях есть место для него , он всё ещё может многое , в Оттаве нормально колотил по сезону , потом просто Морис его законсервировал , дабы чашку взять , отправил в третье звено к дровосекам , Володя всё еще может многое , бросок никуда не делся , физуха в норме , так что свои 6 лямов заслуживает , стата тоже не плохая.
+16
-7
+9
Тарасенко не вовремя вышел на рынок свободных агентов. Если бы летом 2022 (когда выдал 34+48) получил бы жирный контракт . А так последние 2 сезона показали что как большой снайпер и бомбардир Тарас уже кончился. Конечно он ещё может набирать +-50 очков, но за это больших денег не дадут.
+21
-13
+8
Ответ Белый офицер
Спронг хороший же игрок. Странно что ещё без контракта.
Реально удивляет второй год подряд по 45 очков набирает,в разных командах играя 4 звене, 27 лет всего
+9
-1
+8
Ответ ilya1809
Да нуу не, в Оттаве не так и много за почти 60 матчей и двадцатки голов нет, он там не был первый скрипкой.Вернее даже- он ДАЖЕ там не был первой скрипкой.Он уже ветеран это факт, после сложных операций это факт! Уход из Сент Луиса был ошибкой, понятно что Сен луис там накосячил будь здоров, но теперь он мотается туда сюда как неприкаянный.Найдет команду где будет затычкой после лидеров,ему бы контрактик года на три, но увы наверное ему 1-2 предложат, 3 только если он сильный дисконт сделает. Мне кажется , возможно я в меньшинстве, но он выиграл два КС, его там туда сюда мотают,вернулся бы в КХЛ дал бы нам посмотреть на такого игрочище, пока он еще в порядке..не только накроманам и секс фигурантам сюда ехать.Хотя Кузе бы тоже вернутся пока "на ходу"
Всем бы так мотаться, за салатницей.
+7
0
+7
Ответ Белый офицер
Спронг хороший же игрок. Странно что ещё без контракта.
Проблема что он очень плохо играет в обороне. Ему это по амплуа конечно не нужно но когда он на площадке команда очень часто пропускает. В англо говорящем ютубе есть разбор этого игрока.
+7
-1
+6
Тарасу в Юту надо, самое то.
+7
-1
+6
Говили, что Перри стал проклятьем для будущих финалистов Кубка Стэнли!
Так вот вам Тарасенко новый талисман для финала кубка Стенли
+9
-3
+6
Ответ Serge Vendino
Уже ведь был он в Рейнджерс, не помогло
Времени было мало, да и Галлан никак не мог определиться с тактикой. Поэтому был бардак. Этот сезон показал насколько полезен Володя для команды. Что в Оттаве, что во Флориде.
+7
-2
+5
Ответ ilya1809
Да нуу не, в Оттаве не так и много за почти 60 матчей и двадцатки голов нет, он там не был первый скрипкой.Вернее даже- он ДАЖЕ там не был первой скрипкой.Он уже ветеран это факт, после сложных операций это факт! Уход из Сент Луиса был ошибкой, понятно что Сен луис там накосячил будь здоров, но теперь он мотается туда сюда как неприкаянный.Найдет команду где будет затычкой после лидеров,ему бы контрактик года на три, но увы наверное ему 1-2 предложат, 3 только если он сильный дисконт сделает. Мне кажется , возможно я в меньшинстве, но он выиграл два КС, его там туда сюда мотают,вернулся бы в КХЛ дал бы нам посмотреть на такого игрочище, пока он еще в порядке..не только накроманам и секс фигурантам сюда ехать.Хотя Кузе бы тоже вернутся пока "на ходу"
В Оттаве полно добротных игроков , и то, что команда в заднице , это не вина Тарасенко ( это даже по статистике видно). Во-вторых, с какого перепугу он должен был быть первой скрипкой в Оттаве? Первую скрипку не подписывают на год за 5 лямов. Свои деньги он с лихвой отрабатывает. Если Флорида его подпишет на 3-4 года, то все только выиграют. В любом случае он без команды не останется, да и деньги заработает. А оставаться в СЛБ было невозможно, так как такое не прощают. Где теперь тот Сент-Луис и где Тарасенко. Время расставило всё по местам.
+5
0
+5
Ответ ilya1809
Да нуу не, в Оттаве не так и много за почти 60 матчей и двадцатки голов нет, он там не был первый скрипкой.Вернее даже- он ДАЖЕ там не был первой скрипкой.Он уже ветеран это факт, после сложных операций это факт! Уход из Сент Луиса был ошибкой, понятно что Сен луис там накосячил будь здоров, но теперь он мотается туда сюда как неприкаянный.Найдет команду где будет затычкой после лидеров,ему бы контрактик года на три, но увы наверное ему 1-2 предложат, 3 только если он сильный дисконт сделает. Мне кажется , возможно я в меньшинстве, но он выиграл два КС, его там туда сюда мотают,вернулся бы в КХЛ дал бы нам посмотреть на такого игрочище, пока он еще в порядке..не только накроманам и секс фигурантам сюда ехать.Хотя Кузе бы тоже вернутся пока "на ходу"
в смысле "мотается как неприкаянный"?
после луиса всего 2 команды, причем одна - удачный заход на дедлайне.
в чем проблема?))
+3
0
+3
Тайлер Джонсон интересно сколько стоит? Вдруг домой в Тампу?
По Тарасенко вроде была новость, что ему питсбург 4 с лишним миллиона предлагает. Думаю Владимир не надолго в этом списке ))
+5
-2
+3
Ответ mihalik
Тарасу в Юту надо, самое то.
А что если в Чикаго?
+4
-1
+3
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Изумительная карьера
+2
0
+2
Ответ ilya1809
Да нуу не, в Оттаве не так и много за почти 60 матчей и двадцатки голов нет, он там не был первый скрипкой.Вернее даже- он ДАЖЕ там не был первой скрипкой.Он уже ветеран это факт, после сложных операций это факт! Уход из Сент Луиса был ошибкой, понятно что Сен луис там накосячил будь здоров, но теперь он мотается туда сюда как неприкаянный.Найдет команду где будет затычкой после лидеров,ему бы контрактик года на три, но увы наверное ему 1-2 предложат, 3 только если он сильный дисконт сделает. Мне кажется , возможно я в меньшинстве, но он выиграл два КС, его там туда сюда мотают,вернулся бы в КХЛ дал бы нам посмотреть на такого игрочище, пока он еще в порядке..не только накроманам и секс фигурантам сюда ехать.Хотя Кузе бы тоже вернутся пока "на ходу"
Мотается туда сюда как неприкаянный со своими никому не нужными кубками...
+3
-1
+2
Ответ Павел Корнилов
А что если в Чикаго?
Тоже не плохо, да и в Детройте место бы нашлось , я думаю.
+3
-1
+2
Тарасенко обязательно подпишется
+3
-1
+2
Ответ newyork13
Дурни, может уже подпишем кого нибудь. Или цель на межсезонье одна. Обмен трубы. Да ты судя по всему и этого не провернешь
Цель одна обмануть Шестеркина и подписать меньше 12.6 млн
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Тарасенко не вовремя вышел на рынок свободных агентов. Если бы летом 2022 (когда выдал 34+48) получил бы жирный контракт . А так последние 2 сезона показали что как большой снайпер и бомбардир Тарас уже кончился. Конечно он ещё может набирать +-50 очков, но за это больших денег не дадут.
С его однолетними контрактами было видно, что он хочет второй КС. Вот он его взял - вопрос что сейчас.
По идее после 1го июня и кучи подписаний - Тарасенко самый топ кто остался без контракта.
У некоторых команд деньги есть - у шести команд под кепкой от 15 до 20 мультов. вопрос захочет ли он идти на долгий срок в Анахайм, Калгари, Баффало, Коламбус, Сан-Хосе или Юту?
А если на долгий срок в команду претендента... у Далласа есть 4.6 под кепкой, у Колорадо 5.4... вопрос будут ли заинтересованы эти команды?
+1
0
+1
Ответ Андрей Блажевич
ну это же чушь
Разверните вашу точку зрения пожалуйста.
+1
0
+1
Ответ rent56
Возможно не очень в раздевалке и в жизни
Пристает что ли к игрокам?)
+1
0
+1
Друри, просыпайся! Только Тарас может разбудить Зибу с Крайдером
+6
-5
+1
Дурни, может уже подпишем кого нибудь.
Или цель на межсезонье одна. Обмен трубы. Да ты судя по всему и этого не провернешь
+2
-1
+1
эх, вот бы Сутера и Рословика в Айлендерс
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ TR31HK
Комментарий удален модератором
Забыл главное написать Кори Перри контракт 1,15 в год !!! А Тарасенко за эти деньги с дивана не встанет ))) Хоть с черной меткой, хоть с белой...хоть спокойным, хоть не токсичным...не встанет ) Сравнение в чем ? В метках ?)
0
0
0
Ответ al77
С его однолетними контрактами было видно, что он хочет второй КС. Вот он его взял - вопрос что сейчас. По идее после 1го июня и кучи подписаний - Тарасенко самый топ кто остался без контракта. У некоторых команд деньги есть - у шести команд под кепкой от 15 до 20 мультов. вопрос захочет ли он идти на долгий срок в Анахайм, Калгари, Баффало, Коламбус, Сан-Хосе или Юту? А если на долгий срок в команду претендента... у Далласа есть 4.6 под кепкой, у Колорадо 5.4... вопрос будут ли заинтересованы эти команды?
Володе бы подписаться лет на 5-6 и миллионов на 5,5-6 в Юту, Чикаго или Сан-Хосе. через 3-4 года снова мог бы бороться за Кубок, попутно щедро делился бы победным опытом с классной молодёжью, и денег бы заработал. Юта к Кубку выглядит ближе всех. Чикаго тоже не без перспектив, а Сан-Хосе - это Калифорния, для семьи очень комфортное место. и в этих клубах Тарасенко мог бы как раз играть в ТОП-6 и много в большинстве. Юте ещё нужно лицо франшизы, Володя для этой роли шикарно подходит - двукратный обладатель Кубка, позитивный, с очаровательной улыбкой. в скандалах не замешан, семьянин (для Юты это крайне ценно), не старый и не пацан. Не знаю, как у него с лидерскими качествами, поэтому не скажу, что он подходит на роль капитана. но уж с литерой "А" он точно бы катался.
0
0
0
Ответ Андрей Блажевич
ну это же чушь
https://youtu.be/NHE0VW8kQqo?si=PxsAc6dwAtf42nBu
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий