Алексей Кудашов: «Готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу»

Алексей Кудашов высказался о результатах «Динамо».

Сегодня московский клуб обыграл «Северсталь» – 3:1.

– Насколько важным для «Динамо» стало то обстоятельство, что смогли избежать двух подряд поражений на старте сезона? Мы же знаем, что происходит вокруг клуба, и какая волна критики бы поднялась, если бы сегодня проиграли.

– Начну немного с другого. Волну критики услышал уже сейчас. Мы же прекрасно знаем, кто создает у нас волну критики вокруг команды. Поверьте мне, ее и сейчас очень много. Выиграли – плохо, играли некрасиво и все прочее. Это существует, и тут нет ничего нового. За все это время у нас выросла толстая кожа, так что мы привыкли.

Конечно, всегда лучше выигрывать, но, если в конце сезона эти поражения, которые сейчас бы были, дадут нам победу, я готов начать с поражений в 10 первых играх, – сказал главный тренер «Динамо».