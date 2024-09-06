  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексей Кудашов: «Готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу»
2

Алексей Кудашов: «Готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу»

Алексей Кудашов высказался о результатах «Динамо».

Сегодня московский клуб обыграл «Северсталь» – 3:1.

– Насколько важным для «Динамо» стало то обстоятельство, что смогли избежать двух подряд поражений на старте сезона? Мы же знаем, что происходит вокруг клуба, и какая волна критики бы поднялась, если бы сегодня проиграли.

– Начну немного с другого. Волну критики услышал уже сейчас. Мы же прекрасно знаем, кто создает у нас волну критики вокруг команды. Поверьте мне, ее и сейчас очень много. Выиграли – плохо, играли некрасиво и все прочее. Это существует, и тут нет ничего нового. За все это время у нас выросла толстая кожа, так что мы привыкли.

Конечно, всегда лучше выигрывать, но, если в конце сезона эти поражения, которые сейчас бы были, дадут нам победу, я готов начать с поражений в 10 первых играх, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoСеверсталь
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев про 1:3 с «Динамо»: «Соперник сильный, не давал контролировать шайбу. Поменяли вратаря, когда мы уже закрепились в зоне»
сегодня, 19:31
КХЛ. «Динамо» победило «Северсталь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик», «Сибирь» уступила «Автомобилисту»
76сегодня, 18:57
Гендиректор «Динамо» о продаже пива на стадионах: «Скоро мы к этому придем, вопрос ближайшего времени. Это бы сильно помогло клубам зарабатывать»
5сегодня, 13:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кудашов – журналисту: «Вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет. Не трогайте молодых, вы делаете им только хуже»
126 минут назад
Епанчинцев о словах Широкова про игру «Сибири» в «не пойми что»: «Не слышал. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты»
сегодня, 19:17
КХЛ. «Динамо» победило «Северсталь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик», «Сибирь» уступила «Автомобилисту»
76сегодня, 18:57
Звягин про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Очень хорошее движение «Авангарда»
4сегодня, 17:38
«Филадельфия» о должности Знарка: «У него есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским»
4сегодня, 17:20
Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff. Кучеров и Панарин – в топ-10, Капризов – 12-й
3сегодня, 16:43
«Авангард» побеждает «Нефтехимик» дома 9 матчей подряд. Серия длится с 2018 года
4сегодня, 15:58
«Ак Барс» совсем никакой». Кожевников о победе «Салавата» в «зеленом дерби»
12сегодня, 15:48
Майоров о том, может ли Знарок возглавить клуб НХЛ: «Вопрос открытый. Европейские тренеры надолго там не задерживались. Неместным специалистам сложно вписаться»
8сегодня, 15:28
Овечкин вернулся в «Вашингтон» и провел первую тренировку
12сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец про 5:4 с «Адмиралом»: «Смит оставил нас в игре. У нас был другой настрой по сравнению с матчем против московского «Динамо»
36 минут назад
Кудашов о «Динамо»: «Я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго» 
52 минуты назад
Олег Браташ: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше»
1сегодня, 20:15
Александр Мальцев о Знарке в «Филадельфии»: «Значит, своих кадров нет. Там интересные перспективы»
сегодня, 19:48
Козырев про 1:3 с «Динамо»: «Соперник сильный, не давал контролировать шайбу. Поменяли вратаря, когда мы уже закрепились в зоне»
сегодня, 19:31
Немировски про 1:4 с «Трактором»: «Хотелось бы больше моментов, у «Барыса» есть игроки, кто может забить, но нужно больше создавать шансов»
сегодня, 18:59
Заварухин про 4:0 с «Сибирью»: «Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли 1-й период, забили в дебюте. Здорово, что команда помогла Галкину сыграть на ноль»
сегодня, 18:47
Каллен и Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США
1сегодня, 18:28
Алексей Терещенко: «Хотелось бы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в этом сезоне. Не думаю, что погоня давит на него. В подсознании Александр понимает, что близок»
сегодня, 18:14
Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне – над «Барысом»: «Нам не повезло в начале матча с голом, но мы уверенно действовали во 2-м периоде»
3сегодня, 17:50