Козырев про 1:3 с «Динамо»: «Соперник сильный, не давал контролировать шайбу. Поменяли вратаря, когда мы уже закрепились в зоне»
Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3).
– Почему у «Северстали» были такие проблемы с закреплением в зоне? За исключением середины второго периода, практически не получался этот компонент.
– Соперник сильный, не давал контролировать шайбу, в результате мы испытывали эти проблемы. Игра соперника.
– Почему так поздно решились на смену вратаря?
– Не то чтобы поздно решились – не было возможности его поменять. Поменяли, когда мы уже закрепились в зоне. Опять же, это связано с игрой соперника.
Соперник нам просто-напросто не дал возможности вовремя заменить, раньше времени. Они хорошо играли. Мы не смогли контролировать шайбу в зоне, – передает слова корреспондент Спортса’‘ Юрий Безуглый.
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