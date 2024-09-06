Козырев про 1:3 с «Динамо»: «Соперник сильный, не давал контролировать шайбу. Поменяли вратаря, когда мы уже закрепились в зоне»

Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3).

– Почему у «Северстали» были такие проблемы с закреплением в зоне? За исключением середины второго периода, практически не получался этот компонент.

– Соперник сильный, не давал контролировать шайбу, в результате мы испытывали эти проблемы. Игра соперника.

– Почему так поздно решились на смену вратаря?

– Не то чтобы поздно решились – не было возможности его поменять. Поменяли, когда мы уже закрепились в зоне. Опять же, это связано с игрой соперника.

Соперник нам просто-напросто не дал возможности вовремя заменить, раньше времени. Они хорошо играли. Мы не смогли контролировать шайбу в зоне, – передает слова корреспондент Спортса’‘ Юрий Безуглый.