Гальченюк о гражданстве: «У меня американский паспорт, пока ограничусь одним, меня все устраивает. Легионером себя не ощущаю, спокойно могу общаться на русском»

Алекс Гальченюк заявил, что не ощущает себя легионером в КХЛ

– Вы себя ощущаете легионером в КХЛ?

– У меня хороший русский язык, я спокойно могу пообщаться как по-русски с местными ребятами, так и с североамериканскими ребятами.

Паспорт – да, американский, но легионером я себя не ощущаю. У нас тут большая диаспора, хотя Кэм Ли получил российский паспорт и учит язык.

– Как его успехи?

– Понабрался уже слов. Да и в целом даже без получения гражданства через два-три сезона в лиге волей-неволей узнаешь слова. Что-то нужно знать, чтобы еду заказать в ресторане, что-то – чтобы понять тренера на собрании.

– Нецензурных?

– И их тоже (смеется). С этого начинают. Это база!

– У вас нет диссонанса из-за того, что у канадца, который прожил в России два года, есть паспорт, а у вас, говорящего по-русски и много прожившего в нашей стране – нет?

– Я об этом не задумывался. Меня все устраивает, на данный момент ограничусь одним паспортом, – сказал форвард «Амура ».