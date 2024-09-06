«Детройт» намерен подписать с Зайдером и Рэймондом долгосрочные контракты. Переговоры находятся в активной фазе (Дэвид Паньотта)

«Детройт» намерен подписать с Морицем Зайдером долгосрочный контракт.

23-летний немецкий защитник и 22-летний форвард Лукас Рэймонд находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщает, что клуб заинтересован в продолжительных соглашениях с игроками. Сейчас переговоры находятся в активной фазе.

В прошлом сезоне Зайдер набрал 42 (9+33) очка за 82 игры при полезности «минус 7». На счету Рэймонда 82 матча в прошлой регулярке и 72 (31+41) балла за результативность при полезности «минус 12».