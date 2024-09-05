Марк Стаал завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ и назначен ассистентом по развитию игроков «Рейнджерс». Защитник провел 1136 матчей в лиге

Марк Стаал объявил о завершении профессиональной карьеры

37-летний защитник получил работу в «Рейнджерс » – он стал ассистентом по развитию хоккеистов.

Марк Стаал провел 17 сезонов в НХЛ , из которых первые 13 – в составе клуба из Нью-Йорка.

Канадец в НХЛ также играл за «Детройт », «Флориду» и «Филадельфии».

Стаал сыграл 1136 матчей в лиге и набрал 234 (53+181) балл за результативность.

В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист провел 128 игр и отметился 20 (7+13) очками.