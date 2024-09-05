Марк Стаал завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ и назначен ассистентом по развитию игроков «Рейнджерс». Защитник провел 1136 матчей в лиге
Марк Стаал объявил о завершении профессиональной карьеры
37-летний защитник получил работу в «Рейнджерс» – он стал ассистентом по развитию хоккеистов.
Марк Стаал провел 17 сезонов в НХЛ, из которых первые 13 – в составе клуба из Нью-Йорка.
Канадец в НХЛ также играл за «Детройт», «Флориду» и «Филадельфии».
Стаал сыграл 1136 матчей в лиге и набрал 234 (53+181) балл за результативность.
В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист провел 128 игр и отметился 20 (7+13) очками.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости