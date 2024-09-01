Чибриков – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Виннипега», Ламберт– 1-й, Хейнола – 2-й, Ягер – 3-й (NHL.com)
Никита Чибриков вошел в список лучших проспектов «Виннипега»
Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 лучших проспектов клуба.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Брэд Ламберт;
2. з Вилле Хейнола;
3. н Брэйден Ягер;
4. н Никита Чибриков;
5. з Элиас Саломонссон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости