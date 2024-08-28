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Миска о переходе в «Динамо»: «В Германии предложений не было. Агент сказал, что Сопин хочет пообщаться, пришлось очень рано встать»

Хантер Миска поделился подробностями переговоров с «Динамо»

Американский голкипер пополнил команду в межсезонье, перейдя из немецкого «Штраубинга».

– Как и когда узнали об интересе со стороны московского «Динамо»?

– В Германии предложений не было. Летом мне позвонил агент и сказал, что несколько команд КХЛ интересуются мной.

В один из дней мне пришлось очень рано встать, потому что он снова позвонил и сказал, что Алексей Сопин хочет пообщаться со мной. Так все и закрутилось.

– Ранее в карьере могли перебраться в КХЛ – в российские или иностранные клубы лиги?

– Нет. Может быть, клубы просто не знали, что я готов переехать в Европу. На самом деле, очень быстро заключал те контракты. Если бы дольше оставался на рынке, то, может быть, и раньше бы получил предложения из этой лиги.

В итоге перебрался в Германию, решив, что оттуда будет быстрее попасть в КХЛ, – сказал вратарь «Динамо» Хантер Миска.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Сопин
чемпионат Германии
logoКХЛ
logoДинамо
logoХантер Миска
logoЧемпионат.com
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