Миска о переходе в «Динамо»: «В Германии предложений не было. Агент сказал, что Сопин хочет пообщаться, пришлось очень рано встать»
Американский голкипер пополнил команду в межсезонье, перейдя из немецкого «Штраубинга».
– Как и когда узнали об интересе со стороны московского «Динамо»?
– В Германии предложений не было. Летом мне позвонил агент и сказал, что несколько команд КХЛ интересуются мной.
В один из дней мне пришлось очень рано встать, потому что он снова позвонил и сказал, что Алексей Сопин хочет пообщаться со мной. Так все и закрутилось.
– Ранее в карьере могли перебраться в КХЛ – в российские или иностранные клубы лиги?
– Нет. Может быть, клубы просто не знали, что я готов переехать в Европу. На самом деле, очень быстро заключал те контракты. Если бы дольше оставался на рынке, то, может быть, и раньше бы получил предложения из этой лиги.
В итоге перебрался в Германию, решив, что оттуда будет быстрее попасть в КХЛ, – сказал вратарь «Динамо» Хантер Миска.
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