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  • Зарипов о новом сезоне КХЛ: «Команды омолодились, интрига будет. СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду»
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Зарипов о новом сезоне КХЛ: «Команды омолодились, интрига будет. СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду»

Данис Зарипов поделился ожиданиями от нового Фонбет Чемпионата КХЛ

– СКА этим летом выжег все на рынке, включая Кузнецова. Как думаете, будет ли интрига в сезоне?

– Почему нет? Посмотрите на прошлый чемпионат, он был интересным. Молодые ребята показали, что можно проявлять себя достойно, с хорошим результатом. Думаю, этот сезон не будет исключением. В этом году заявки в клубах значительно отличаются от предыдущих сезонов.

Команды значительно омолодились, думаю, что интрига будет. Да, СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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