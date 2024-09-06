Зарипов о новом сезоне КХЛ: «Команды омолодились, интрига будет. СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду»
Данис Зарипов поделился ожиданиями от нового Фонбет Чемпионата КХЛ
– СКА этим летом выжег все на рынке, включая Кузнецова. Как думаете, будет ли интрига в сезоне?
– Почему нет? Посмотрите на прошлый чемпионат, он был интересным. Молодые ребята показали, что можно проявлять себя достойно, с хорошим результатом. Думаю, этот сезон не будет исключением. В этом году заявки в клубах значительно отличаются от предыдущих сезонов.
Команды значительно омолодились, думаю, что интрига будет. Да, СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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