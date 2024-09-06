Квартальнов о 3:0 с «Амуром»: «Здорово, что Минск сыграл на ноль. Такое даже на предсезонке не получалось»
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Амуром» (3:0)
«В прошлом году проиграли первый матч, тут большой плюс, что сейчас победили и сыграли на ноль. Это здорово, такое даже на предсезонной подготовке не получалось.
Ожидал ли я от Пинчука такой яркой игры? Я ожидал от всех игроков. Это был старт, он получился хорошим. Согласен, Пинчук забил хорошие голы, и партнеры ему помогли. То, что он забил – стартанул, пошел отчет. Не дрогнул, это ему большой плюс. Но это первая игра.
Конечно, мы разбираем соперников, они нас разбирают. В этом матче все сработало, это здорово. Понятно, что любой гол забитый – это кто-то молодец, а кто-то совершил ошибку», – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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