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  • Мартемьянов о 0:3: «Сложилось впечатление, что «Амур» вышел в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили»
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Мартемьянов о 0:3: «Сложилось впечатление, что «Амур» вышел в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили»

Андрей Мартемьянов оценил поражение «Амура» от минского «Динамо» (0:3)

«Команда Минска проявила больше страсти, желания и мастерства. Хоккейный бог увидел, что парни рвут и мечут. Они здорово играли и в обороне, и в атаке, накрывали в зоне нас. 

Считаю, что нам более-менее удались первые пять минут матча, когда было то, что мы хотим видеть. Потом сбились на сумбурную игру, пропустили голы, отыграться не смогли. Это хоккей, первый матч, может, волнение сказалось. 

Ну и претензии к нашим лидерам. Конструктивно в атаке почти ничего не создали, третье и четвертое звенья еще более-менее играли в зоне атаки, а первое и второе… Сложновато было на них смотреть. Сложилось такое впечатление, что вышли играть в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили», – сказал главный тренер «Амура».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoАмур
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
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