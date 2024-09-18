В Москве строят окруженный водой жилой комплекс «Остров». В спортивном кластере от девелопера «Донстрой» откроются академия хоккея Овечкина, ледовая арена Навки и площадки для баскетбола, волейбола и тенниса

Спортивный образ жизни в последние годы превратился в один из определяющих факторов при принятии решения о покупке жилья. По данным исследования, проведенного «Работа.ру» и «Сбер Страхование жизни», свыше 52% россиян регулярно занимаются спортом, выбирая для этого придомовую территорию.

Проект «Остров» обеспечивает уникальную возможность заниматься профессиональными видами спорта, в том числе экстремальными, в пешей доступности от дома, а также предоставляет инфраструктуру для ведения активного образа жизни, учитывающую различные возрастные категории жителей.

В Мневниковской пойме на северо-западе столицы России расположились десять кварталов бизнес- и премиум-класса. Жилой массив со всех сторон окружен водой, что создает ощущение жизни на острове с уникальной для мегаполиса природой, важной частью которой выступают парки «Филевский», «Суворовский» и «Крылатские холмы».

Вдоль границы проекта проложены дорожки для пробежек, скандинавской ходьбы и оздоровительных прогулок. Во дворах подростки смогут заниматься футболом, баскетболом, регби, скейтбордингом, увлекающиеся тяжелой атлетикой молодые люди – работать на силовых тренажерах, пожилые люди – улучшать подвижность своих суставов, поправлять осанку и координацию движений.

Девелопер «Донстрой» который в этом году отметил свое 30-летие, планирует создать в Мневниковской пойме спортивный кластер, не уступающий знаменитым «Лужникам» и превосходящий их по многим позициям. На его территории предполагается возведение 15 спортивных объектов, в том числе Многофункционального центра пляжных видов спорта, академии хоккея Александра Овечкина и ледовой арены Татьяны Навки.

Также можно будет воспользоваться гребным каналом и велотреком в Крылатском, а в парке «Фили» совершить лыжную прогулку. Профессиональные занятия командными видами спорта будут доступны в Центре подготовки сборной России по футболу и на стадионе для регби.

Две лучшие виллы высотой в 6-7 этажей, расположенные в квартале «Остров Х» , станут подходящим выбором для любителей активного образа жизни. Сам квартал находится на первой линии парковой зоны. Жильцы смогут на панорамном стеклянном лифте подняться прямо к себе в квартиру, вечером – подышать свежим воздухом на собственной террасе или устроиться у дровяного камина. В плохую погоду можно потренироваться в фитнес-руме прямо в здании. Даже выход к реке у респондентов квартала свой собственный.

Обстановка жизни на виллах «Острова Х» организована таким образом, чтобы создавать атмосферу непрерывного отпуска органичным сочетанием статуса премиального жилья и удовольствия. Высокий эстетический уровень – одна из характерных черт, и из панорамных 5-метровых окон открывается вид на зеленые парки и северо-запад столицы.

На территории жилого комплекса появятся детские сады, школы, гипермаркеты, рестораны и медицинские центры. Уже открыта станция метро «Терехово», находящаяся в пешей доступности, а до Садового кольца можно добраться всего за 15 минут на машине.

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