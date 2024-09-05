Самолет «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву – сработала пожарная сигнализация в багажном отсеке. Sukhoi Superjet сел в Шереметьево, пожар на борту не обнаружили

Самолет с командой «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву

Вчера вечером хоккеисты череповецкой команды провели первый выездной матч сезона Фонбет чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0).

После матча команда ночью загрузилась в самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89119), который должен был доставить их в Москву, где сегодня состоится игра с московским «Динамо».

В полете на высоте 8550 метров в 60 километрах юго-восточнее Владимира в кабине пилотов сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Экипаж доложил об этом диспетчерам, предположив, что срабатывание индикации может быть ложным.

Пилоты объявили сигнал бедствия, запросили пожарную бригаду и спрямление маршрута для посадки в Шереметьево. В аэропорту объявили тревогу с синим кодом. Через несколько минут борт совершил благополучную посадку.

На послеполетном осмотре наземные службы никаких повреждений самолета или его систем не обнаружили. Признаки задымления и возгорания также отсутствовали. Самолет временно отстранили от полетов.

Через несколько часов Superjet вылетел в Череповец. Росавиация квалифицировала событие как инцидент и приступила к его расследованию.

Сегодня «Северсталь» на выезде сыграет с «Динамо». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.