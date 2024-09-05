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  • Ковальчук о погоне Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд 100%, не важно, в этом году или нет. С давлением Александр справляться умеет, не стоит переживать»
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Ковальчук о погоне Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд 100%, не важно, в этом году или нет. С давлением Александр справляться умеет, не стоит переживать»

Илья Ковальчук не сомневается, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Самое главное, чтобы он его побил. А это будет 100%, не важно, в этом году или нет. Желаю ему здоровья и чтобы сезон прошел без травм. Давление из-за рекорда?

На него оно с самого детства оказывается, он умеет с этим справляться, переживать по этому поводу не стоит», – сказал Илья Ковальчук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoВашингтон
logoИлья Ковальчук
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoКХЛ
Р-Спорт
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