Ковальчук о погоне Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд 100%, не важно, в этом году или нет. С давлением Александр справляться умеет, не стоит переживать»
Илья Ковальчук не сомневается, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Самое главное, чтобы он его побил. А это будет 100%, не важно, в этом году или нет. Желаю ему здоровья и чтобы сезон прошел без травм. Давление из-за рекорда?
На него оно с самого детства оказывается, он умеет с этим справляться, переживать по этому поводу не стоит», – сказал Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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