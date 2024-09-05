  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гавриков о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр побьет рекорд, раньше или позже – вопрос времени, главное ему – здоровья»
1

Гавриков о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр побьет рекорд, раньше или позже – вопрос времени, главное ему – здоровья»

Владислав Гавриков считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– В предстоящем сезоне в НХЛ в России ожидают, что Овечкин догонит и обгонит Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Насколько часто эта тема обсуждается среди российских игроков НХЛ, а также в вашей команде, учитывая, что Гретцки за нее играл с 1988 по 1996 год?​​​​​​

– Чем ближе этот момент будет подходить, тем больше будет обсуждаться. Может, Александр побьет рекорд и перегонит Гретцки. Не знаю, насколько далеко он потом уйдет, но я думаю, все будет с ним в порядке. 

Когда он забивает две-три шайбы, все по телеканалам начинают сразу говорить, сколько ему осталось еще голов. Главное ему – здоровья, и он этот рекорд побьет. Раньше или позже – вопрос времени. 

– Один из двух матчей нового сезона с «Вашингтоном» «Лос-Анджелес» проведет в середине марта. Если в этой игре Овечкин будет иметь возможность догнать Гретцки, наверняка все игроки будут отвлекаться на эту историю?

– Наверное, об этом больше думать будет именно он. Последние шаги – самые трудные. Так-то, конечно, не хотелось, чтобы это в мою смену произошло. Со стороны посмотреть – с удовольствием (смеется), а поучаствовать в этом – ну, такое...

Но как получится, так и получится, и самое главное, Александру – здоровья, чтобы он побил этот рекорд, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoВашингтон
logoЛос-Анджелес
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoВладислав Гавриков
ТАСС
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет
12126 июля, 16:41
Владислав Гавриков: «Против Овечкина сложно обороняться. Главное – делать свою работу. Мастера все равно найдут возможность для момента, от этого никуда не деться»
122 июля, 13:14
«У Овечкина природный дар — он крепкий физически. Будет следить за питанием и сном – побьет рекорд Гретцки». Тренер по физподготовке Акулиничев о форварде
118 июля, 03:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ковальчук о Кузнецове: «Элитный хоккеист, звезда. Его возвращение в КХЛ – супер, в любом городе многие будут приходить на матчи СКА»
642 минуты назад
Защитник «Амура» Ли о России: «Для меня честь быть гражданином, круто, что мне предложили паспорт. Надеюсь жить в Хабаровске еще долго, мог бы работать здесь тренером после завершения карьеры»
3сегодня, 08:32
«Ак Барс» и «Салават» с «Татнефтью» запустили проект заботы об окружающей среде. В Казани и Уфе откроются пункты сбора пластиковых отходов, казанский клуб займется сбором отработанных шин
5сегодня, 08:19
КХЛ. СКА в гостях у «Металлурга», «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком» 
81сегодня, 07:30
Карандин о Шипачеве в минском «Динамо»: «Это не только большой хоккей, но и политика. Его успехи и рекорды будут дополнительно объединять наши братские страны» 
7сегодня, 03:33
Галиев о 2:1 с «Сибирью»: «Авангард» хорошо выстоял в меньшинстве и забил две из двух в большинстве. Спецбригады сделали игру» 
сегодня, 03:15
Костомаров посетил матч «Авангарда» с «Сибирью» в Омске
8вчера, 21:42Фото
Якупов о дебютном голе за «Куньлунь»: «Огнедышащий дракон Наиль 🐉»
19вчера, 21:13Видео
Ларионов о 0:3 от «Северстали»: «Сделаем скидку, это первая игра, у «Торпедо» еще 67 матчей. Нужна уверенность, чтобы ребята раскрепостились, забивали не только красивые голы, но и мусорные»
16вчера, 20:44
Александр Кожевников: «России на ОИ не будет из-за ИИХФ – там работают негодяи, продвигающие русофобию. Всякие шведы, финны по соплям получали от СССР и продвигают Францию на наше место»
13вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о сезоне: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина, наш бюджет далек от грандов, но мы можем ставить задачи выше, чем у руководства»
11 минут назад
Канарейкин о Радулове: «Настоящий лидер «Локомотива» по энергетике, поведению. Он стал спокойнее вести себя на скамейке, подсказывал партнерам»
253 минуты назад
Гальченюк о гражданстве: «У меня американский паспорт, пока ограничусь одним, меня все устраивает. Легионером себя не ощущаю, спокойно могу общаться на русском»
сегодня, 09:08
Похороны братьев Годро пройдут в понедельник. Семья и друзья Джонни и Мэттью вместе с жителями Салема соберутся в церкви Святой Марии Магдалины
сегодня, 08:48
Форвард «Сибири» Белоусов о голе «Авангарду»: «Никогда не работал над такими теннисными ударами. Стечение обстоятельств, первый раз» 
2сегодня, 04:00Видео
Форвард «Северстали» Аймурзин о 3:0 с «Торпедо»: «Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти» 
сегодня, 03:47
Десятков о 2:3 от «Адмирала»: «Игра у «Витязя» откровенно не получилась. Моменты были, не хватило в завершении хладнокровия» 
1сегодня, 01:57
Немировски про 1:2 от «Нефтехимика»: «Барыс» часто владел шайбой в чужой зоне, но все равно сделал меньше бросков. Для первой игры неплохо» 
сегодня, 01:45
Тамбиев о 3:2 с «Витязем»: «Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием, но «Адмиралу» есть что поправить» 
2сегодня, 01:32
Леонтьев о 2:1: «Игра кость в кость, «Нефтехимик» проявил характер. «Барыс» в этом году будет очень серьезным соперником» 
1сегодня, 01:17