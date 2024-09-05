Гавриков о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр побьет рекорд, раньше или позже – вопрос времени, главное ему – здоровья»

Владислав Гавриков считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– В предстоящем сезоне в НХЛ в России ожидают, что Овечкин догонит и обгонит Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Насколько часто эта тема обсуждается среди российских игроков НХЛ, а также в вашей команде, учитывая, что Гретцки за нее играл с 1988 по 1996 год?​​​​​​

– Чем ближе этот момент будет подходить, тем больше будет обсуждаться. Может, Александр побьет рекорд и перегонит Гретцки. Не знаю, насколько далеко он потом уйдет, но я думаю, все будет с ним в порядке.

Когда он забивает две-три шайбы, все по телеканалам начинают сразу говорить, сколько ему осталось еще голов. Главное ему – здоровья, и он этот рекорд побьет. Раньше или позже – вопрос времени.

– Один из двух матчей нового сезона с «Вашингтоном» «Лос-Анджелес» проведет в середине марта. Если в этой игре Овечкин будет иметь возможность догнать Гретцки, наверняка все игроки будут отвлекаться на эту историю?

– Наверное, об этом больше думать будет именно он. Последние шаги – самые трудные. Так-то, конечно, не хотелось, чтобы это в мою смену произошло. Со стороны посмотреть – с удовольствием (смеется), а поучаствовать в этом – ну, такое...

Но как получится, так и получится, и самое главное, Александру – здоровья, чтобы он побил этот рекорд, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.