Форвард «Северстали» Аймурзин о 3:0 с «Торпедо»: «Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти»
Данил Аймурзин оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (3:0)
Нападающий череповчан сделал дубль в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Саша Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Партнеры здорово сыграли, мне оставалось всего лишь забить.
Мы знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти. Сегодня вся команда – лучший игрок, но в раздевалке отдали шапку Александру Самойлову. То, что мы с Кириллом Пилипенко – лучшие бомбардиры прошлого сезона в «Северстали», мы уже забыли. Новый сезон — новые задачи», – сказал Аймурзин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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