Форвард «Северстали» Аймурзин о 3:0 с «Торпедо»: «Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти» 

Данил Аймурзин оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (3:0)

Нападающий череповчан сделал дубль в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Саша Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Партнеры здорово сыграли, мне оставалось всего лишь забить.

Мы знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти. Сегодня вся команда – лучший игрок, но в раздевалке отдали шапку Александру Самойлову . То, что мы с Кириллом Пилипенко – лучшие бомбардиры прошлого сезона в «Северстали », мы уже забыли. Новый сезон — новые задачи», – сказал Аймурзин .