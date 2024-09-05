Немировски про 1:2 от «Нефтехимика»: «Барыс» часто владел шайбой в чужой зоне, но все равно сделал меньше бросков. Для первой игры неплохо»
Дэвид Немировски оценил поражение «Барыса» от «Нефтехимика» (1:2 ОТ)
«Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче. Мы много владели инициативой, часто владели шайбой в чужой зоне, но все равно сделали меньше бросков. А так неплохо — для первой игры.
Болье и Антипин знакомы, играли вместе в НХЛ. Думаю, им легче начинать сезон в одной паре. Некоторые ребята прилетели только вчера, а сегодня узнали, с кем они играют. Но все равно поработали хорошо.
Шайхметденов хорошо показал себя на предсезонке, при игре в меньшинстве, верим, что он поможет нам. Конечно, мы будем изменять сочетания. Это был только первый день. Нужно смотреть на тренировках, кто с кем лучше выглядит», – сказал главный тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости