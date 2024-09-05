Немировски про 1:2 от «Нефтехимика»: «Барыс» часто владел шайбой в чужой зоне, но все равно сделал меньше бросков. Для первой игры неплохо» 

Дэвид Немировски оценил поражение «Барыса» от «Нефтехимика» (1:2 ОТ)

«Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче. Мы много владели инициативой, часто владели шайбой в чужой зоне, но все равно сделали меньше бросков. А так неплохо — для первой игры.

Болье и Антипин знакомы, играли вместе в НХЛ. Думаю, им легче начинать сезон в одной паре. Некоторые ребята прилетели только вчера, а сегодня узнали, с кем они играют. Но все равно поработали хорошо.

Шайхметденов хорошо показал себя на предсезонке, при игре в меньшинстве, верим, что он поможет нам. Конечно, мы будем изменять сочетания. Это был только первый день. Нужно смотреть на тренировках, кто с кем лучше выглядит», – сказал главный тренер «Барыса ».