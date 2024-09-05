Вратарь «Динамо» вроде бы поменялся на шестого полевого. А тот так и не вышел!
Пропустили в пустые.
«Динамо» проиграло «Куньлуню» (1:3) в стартовом матче сезона-2024/25. Действующий обладатель Кубка Континента забросил всего одну шайбу клубу, который весной даже не играл в плей-офф. Все могло сложиться по-другому: в конце матча игроки «Динамо» закрепились в зоне, устроили финальный навал и даже заменили вратаря Хантера Миску на шестого полевого игрока.
Вот только почти сразу забил «Куньлунь». Ниже – полное видео эпизода с шайбой от Паркера Фу.
Обратите внимание на несколько деталей:
1. В трансляции рядом с названием клуба загорелась табличка Empty net. Она означает, что вратарь покинул ворота и поехал на скамейку запасных. Получается, что «Динамо» минимум несколько секунд играло с пустыми воротами.
2. Считаем игроков «Динамо». Они расставились в зоне, поэтому хорошо заметно – их всего пятеро. Никакого численного преимущества команда так и не получила, хотя вратаря на льду уже не было. Получается, что просто не разобрались.
3. Голкипер Хантер Миска точно доехал до скамейки – его ворота действительно оказались пустыми. Шайба медленно катилась в створ, а никто даже не попытался ей помешать. После этого Миска вернулся на лед и посмотрел на табло.
4. Любой хоккеист «Динамо» в таком случае мог выскочить на площадку и помешать голу, потому что в третьем периоде у команды ближняя скамейка. Ни один игрок этого не сделал, а «Динамо» в итоге потеряло все шансы перевести игру в овертайм.
Символично, что все это произошло именно с участием вратаря «Динамо». Мы много раз подчеркивали вратарскую проблему у клуба – она помешала «Динамо» в серии плей-офф-2022/23 с «Трактором» (0-4). В межсезонье ситуация вроде бы разрешилась как раз подписанием Хантера Миски. Пока решение кажется сомнительным – Миска подводил еще на предсезонке.
Там пропускал так:
В игре против «Куньлуня» Миска был стартовым вратарем «Динамо». В двух голах «Куньлуня» он не выручил: отбивал шайбу перед собой, не контролировал ее расположение, терял ворота. Очевидно, что не только Миска стал виновником поражения – атака «Динамо» способна на гораздо лучшее выступление. И все-таки его официальный дебют не задался.
Например, таким вышел победный гол «Куньлуня». Обстоятельства: завершается второй период, Миска никуда не уезжает, но просто теряется. Наиль Якупов оказался расторопнее всех и оформил первую шайбу за новый клуб.
Ситуацию с неудачной заменой вратаря в конце матча главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал кратко: «Домашняя заготовка». В следующем матче заготовки Кудашова проверит «Северсталь» (6 сентября).
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко