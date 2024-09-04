Пыленков об 1:3 с «Куньлунем»: «В конце периодов сказалось качество льда, но это не отговорки, мы профессионалы. «Динамо» не удалось подобрать ключи к сопернику»
Даниил Пыленков высказался о поражении «Динамо» от «Куньлуня» (1:3)
«В начале периодов передачи еще шли в клюшку. А под конец каждого из периодов, наверное, все-таки сказалось качество льда.
Но это не отговорки. Мы все профессионалы, должны выходить и отдавать точные передачи.
Ребята все сегодня бились, все старались. Было движение, но видно оно было не то, потому что мы не победили. Команда соперника сыграла сегодня достаточно хорошо, не удалось подобрать ключи», – сказал защитник «Динамо».
Вратарь «Динамо» вроде бы поменялся на шестого полевого. А тот так и не вышел!
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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