Евгений Малкин надеется, что Россию допустят на следующие Олимпийские игры.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.

– У вас нет чувства, что НХЛ хочет вернуть россиян на Олимпиаду?

– Вы сами видите, что не так много команд претендуют на олимпийское золото или победу на чемпионате мира. Вот в футболе сразу 32 претендента, которые выходят в финальную стадию. А кто в хоккее? Финляндия, , , Америка, Россия, – это топ‑6 команд в мире.

Все знают, что хоккей в России любят и что наша сборная – это топ. Посмотрите, кто выигрывает индивидуальные награды НХЛ – вот лучшим бомбардиром лиги опять стал . А во «Флориде» в плей‑офф претендовал на «Конн Смайт Трофи».

Да, все хотят видеть лучших на Олимпиаде и на чемпионате мира. Но когда хоккей превратился в политику – это очень обидно. Будем ждать лучших времен.

Надеюсь, нас допустят на следующую Олимпиаду. Думаю, мы там всем покажем. И молодые игроки у нас очень хорошие: Каприз, Панарин – у них все впереди. Я надеюсь, что они зацепят еще не одну Олимпиаду, – сказал нападающий «Питтсбурга», двукратный чемпион мира Евгений Малкин.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет