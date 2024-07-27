Евгений Малкин: «На ОИ и ЧМ все хотят видеть лучших. Хоккей превратился в политику – это очень обидно. Надеюсь, Россию допустят на следующие Игры, мы там всем покажем»

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Евгений Малкин надеется, что Россию допустят на следующие Олимпийские игры.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.

– У вас нет чувства, что НХЛ хочет вернуть россиян на Олимпиаду?

– Вы сами видите, что не так много команд претендуют на олимпийское золото или победу на чемпионате мира. Вот в футболе сразу 32 претендента, которые выходят в финальную стадию. А кто в хоккее? Финляндия, Швеция, Канада, Америка, Россия, Чехия – это топ‑6 команд в мире.

Все знают, что хоккей в России любят и что наша сборная – это топ. Посмотрите, кто выигрывает индивидуальные награды НХЛ – вот лучшим бомбардиром лиги опять стал Никита Кучеров. А во «Флориде» в плей‑офф Сергей Бобровский претендовал на «Конн Смайт Трофи».

Да, все хотят видеть лучших на Олимпиаде и на чемпионате мира. Но когда хоккей превратился в политику – это очень обидно. Будем ждать лучших времен.

Надеюсь, нас допустят на следующую Олимпиаду. Думаю, мы там всем покажем. И молодые игроки у нас очень хорошие: Каприз, Панарин – у них все впереди. Я надеюсь, что они зацепят еще не одну Олимпиаду, – сказал нападающий «Питтсбурга», двукратный чемпион мира Евгений Малкин.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет

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37 комментариев
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хоккей политика в том числе и потому что, ты в путин тим вступал, топил, записывал видео в поддержку кое-кого, ну и наше любимое - панарин еще молодой, женя, он младше тебя на 5 лет а не на 15
+49
-7
+42
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
+45
-9
+36
Ответ Prokuror Prokurorov
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
В 2019 году, когда Дрим-Тим обосрался против дворовой команды финнов.
+20
-6
+14
вся жизнь впереди..надейся и жди...👍
+14
-5
+9
Это Канадцы как всегда вам покажут
+14
-6
+8
Хоккей превратился в политику - и не говори, Евгений.
Если и поедешь на Игры, то под руководством Романа.
+7
0
+7
Да вы в Сочи уже "показали"...
+5
0
+5
Что-то пока что ни на одной олимпиаде не показали. Не будем же всерьёз принимать олимпийский турнир в Корее.
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+5
Панарину за 30,какой он молодой по хоккейным меркам? А если по теме, не вижу за счёт чего Россия может взять ОИ.
+5
-2
+3
Если без тренера поедете, может и выиграете медали.
+4
-2
+2
Ответ Melnikov1968
Панарину за 30,какой он молодой по хоккейным меркам? А если по теме, не вижу за счёт чего Россия может взять ОИ.
По меркам Малкина Панарин молодой!
+2
0
+2
Ответ Гриззли
Я понимаю, что это шутка, но включу душнилу.) У американцев нет паспортов, у них немного другая система. В США только загранпаспорт бывает, обычного нет.
Паспорт это и есть "загран паспорт". Слова паспорт буквально переводится как "пропуск (пасс) за границу, за таможню (порт)".

Заграничный паспорт это оксюморон.
+2
0
+2
Ответ Наталья Кузнецова
а что за пенс был?
Селянне.
+3
-1
+2
Ничего что Панарину 32? Игроков уровня Малкина и Овечкина и близко на горизонте нет. Ничего что даже с Федоровым, Буре, Жамновым, Яшиным, Ковалевым ОИ не зацепили? Я согласен с тем что команда у нас все-таки топ, но что "всем там покажем" - это перебор. Конечно сейчас проблемы с топовыми игроками у многих сборных, но не у Канады и США.
+4
-2
+2
Ответ Заборостроитель
Если только паспортом американским воспользоваться😏
Я понимаю, что это шутка, но включу душнилу.) У американцев нет паспортов, у них немного другая система. В США только загранпаспорт бывает, обычного нет.
+2
-1
+1
Ответ Michael none
Ничего что Панарину 32? Игроков уровня Малкина и Овечкина и близко на горизонте нет. Ничего что даже с Федоровым, Буре, Жамновым, Яшиным, Ковалевым ОИ не зацепили? Я согласен с тем что команда у нас все-таки топ, но что "всем там покажем" - это перебор. Конечно сейчас проблемы с топовыми игроками у многих сборных, но не у Канады и США.
Ковалев с Жамновым зацепили )
+2
-1
+1
Ответ Prokuror Prokurorov
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
Ну хоть и пенсионер,но большая звезда все-таки
+1
0
+1
Ответ Prokuror Prokurorov
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
а что за пенс был?
+1
0
+1
Мимо ИИХФского дома без дела не хожу...
Всем там покажем...так показать хочется. Правда пока только остаётся пытаться в забор просунуть. Да и то безуспешно...
+3
-3
0
Зачем хотеть туда где одни мракобесов, геи, трансгендеры, и вообще там закат идёт всего...... Мы сегодня всех пропагондистов услышали
+2
-2
0
Я тоже надеюсь, что их путинтим туда пустят , и они как всегда покажут ванкувер и сочи
+6
-6
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ковалев с Жамновым зацепили )
Ну вообще да, ты прав, не совсем корректно было их сюда включать, пусть в сборной другой страны, но они неправильно включены в список, признаю косяк.
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Ответ Сергей Варламов
Победы вспомнить не желаете?
Да, последней победе как раз 10 лет в этом году. Постолимпийский ЧМ, на который команды привозят составы еще слабее, чем обычно.
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Ответ Сергей Варламов
Победы вспомнить не желаете?
победы (золото) на ОИ в сильнейших составах с игроками НХЛ? таких не было в истории России
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Ответ Prokuror Prokurorov
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
Победы вспомнить не желаете?
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Ответ Prokuror Prokurorov
В 2014 всё всем показали, когда красные жигули в одиночку укатал 44х летний пенсионер.
Почему ты не веришь в Джину Малкина, которому на следующей Олимпиаде будет всего 39?
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В хоккейном мире уже давно топ8.
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у 32-летнего Панарина всё впереди? и что собирается показать 40-летний Малкин на ОИ-26
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В гос думе?
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В хоккее ещё и фактор НХЛ есть. Пустят, не пустят…
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