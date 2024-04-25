Ларкин, Зеграс, Кофилд, Фараби и Брэди Ткачак – в составе сборной США на ЧМ-2024. Команда может заявить еще 8 игроков
Сборная США назвала предварительный состав команды на ЧМ-2024.
Национальная команда включила в состав 15 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира.
Еще восемь игроков американская команда сможет дозаявить до и по ходу турнира.
Вратарь: Алекс Лайон («Детройт»)
Защитники: Люк Хьюз («Нью-Джерси»), Сет Джонс, Алекс Влашич (оба – «Чикаго»), Джейк Сэндерсон («Оттава»), Зак Веренски («Коламбус»)
Нападающие: Брэди Ткачак, Шейн Пинто (оба – «Оттава»), Мэттью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль»), Джоэл Фараби («Филадельфия»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм»).
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.