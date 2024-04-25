Ларкин, Зеграс, Кофилд, Фараби и Брэди Ткачак – в составе сборной США на ЧМ-2024. Команда может заявить еще 8 игроков

Теги Нью-Джерси Филадельфия Оттава Монреаль Детройт Коламбус Чикаго Миннесота Анахайм Сан-Хосе Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Сет Джонс Джонни Годро Дилан Ларкин Зак Веренски Люк Канин Алекс Лайон Брэди Ткачак Коул Кофилд Джоэл Фараби Алекс Влашич Мэттью Болди Тревор Зеграс Шэйн Пинто Джейк Сэндерсон Люк Хьюз Хоккей

Сборная США назвала предварительный состав команды на ЧМ-2024.

Национальная команда включила в состав 15 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира.

Еще восемь игроков американская команда сможет дозаявить до и по ходу турнира.

Вратарь: Алекс Лайон («Детройт»)

Защитники: Люк ХьюзНью-Джерси»), Сет Джонс, Алекс Влашич (оба – «Чикаго»), Джейк Сэндерсон («Оттава»), Зак Веренски («Коламбус»)

Нападающие: Брэди Ткачак, Шейн Пинто (оба – «Оттава»), Мэттью БолдиМиннесота»), Коул КофилдМонреаль»), Джоэл Фараби («Филадельфия»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм»).

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уже очень серьезный состав!
+16
0
+16
годная банда
+4
0
+4
странно от американцев видеть такой сильный состав на чм, учитывая еще 8 чел даже не заявлены
+4
0
+4
Мощно.
+2
0
+2
15 уже назвали, но почему еще 8 только может заявить? На ЧМ же всегда было 22 полевых + 3 вратаря, итого 25.
0
0
0
за золотом приехали
0
0
0
Крутые пацаны собрались. Не уступят.
0
0
0
ООО это уже интересно.. Надеюсь Кросби в сборную Канады тоже подъедет
0
0
0
Канаде нужно теперь ответить своим звёздным составом во главе с Кросби.
0
0
0
Ответ Костас Костофы
Крутые пацаны собрались. Не уступят.
Надеюсь, Мэттьюс присоединится, чтоб наверняка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий