Ларкин, Зеграс, Кофилд, Фараби и Брэди Ткачак – в составе сборной США на ЧМ-2024. Команда может заявить еще 8 игроков

Сборная США назвала предварительный состав команды на ЧМ-2024.

Национальная команда включила в состав 15 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира.

Еще восемь игроков американская команда сможет дозаявить до и по ходу турнира.

Вратарь: Алекс Лайон («Детройт»)

Защитники: (« »), , (оба – « »), («Оттава»), («Коламбус»)

Нападающие: , Шейн Пинто (оба – « »), (« »), (« »), («Филадельфия»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм»).

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.