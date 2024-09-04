Бобровский о матче на Восточном экономическом форуме: «Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе. Мой первый приезд во Владивосток – красивый город»
Сергей Бобровский поделился впечатлениями от матча на ВЭФ.
Во Владивостоке проходил матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ). 35-летний вратарь сыграл за команду легенд.
«Прилетел во Владивосток из Москвы, смену часовых поясов нормально перенес. Это мой первый приезд во Владивосток. Приятно побывать здесь. Красивый город. Приятно пообщаться с людьми.
Даже не помню, когда последний раз слушал гимн на хоккейной арене… Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе.
Сейчас полечу в США, будем работать, готовиться к сезону. Цель та же, что и в том сезоне. Будет непросто. С нетерпением жду встреч с ребятами», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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