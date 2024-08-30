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Овечкин о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Заслуженно, Сережа провел прекрасный сезон, выиграл Кубок Стэнли»

Александр Овечкин оценил признание Сергея Бобровского лучшим игроком России.

35-летний вратарь «Флориды» стал победителем голосования журналистов, определивших сильнейшего хоккеиста страны в минувшем сезоне.

«Сережа провел прекрасный сезон, Кубок Стэнли. Заслуженно победил в номинации. Какой прогноз был на финал Кубка Стэнли?

Я не следил особо за серией, просто смотрел счет. А так, как только заканчивается сезон, я стараюсь о хоккее не думать», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoВашингтон
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoСергей Бобровский
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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