Овечкин о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Заслуженно, Сережа провел прекрасный сезон, выиграл Кубок Стэнли»

Александр Овечкин оценил признание Сергея Бобровского лучшим игроком России.

35-летний вратарь «Флориды» стал победителем голосования журналистов, определивших сильнейшего хоккеиста страны в минувшем сезоне.

«Сережа провел прекрасный сезон, Кубок Стэнли . Заслуженно победил в номинации. Какой прогноз был на финал Кубка Стэнли?

Я не следил особо за серией, просто смотрел счет. А так, как только заканчивается сезон, я стараюсь о хоккее не думать», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .