Генменеджер «Ак Барса» о Шипачеве: «С мая он уже знал, что в клубе не останется. В первых звеньях Вадиму не остается места, а держать его в нижних – неправильно»
Генеральный менеджер «Ак Барса» поделился подробностями ухода Вадима Шипачева
37-летний форвард был обменян в «Динамо» Минск в это межсезонье.
«Начали общаться с мая, несколько раз разговаривали. Он уже на тот момент знал, что в клубе не останется.
Были ситуации, когда мы с Анваром Рафаиловичем Гатиятулиным разговаривали, думали о позиции центрального нападающего. Но в итоге решили, что Вадиму в первых звеньях места не остается, а держать его в нижних тоже неправильно. Агент его знал об этом, и сам Вадим знал.
Пожелаю всем троим – Диме [Кагарлицкому], Вадиму и Славе [Войнову] – удачи. Увидимся на льду, хоккейный мир маленький, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости