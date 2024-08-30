Генменеджер «Ак Барса» о Шипачеве: «С мая он уже знал, что в клубе не останется. В первых звеньях Вадиму не остается места, а держать его в нижних – неправильно»

Генеральный менеджер «Ак Барса» поделился подробностями ухода Вадима Шипачева

37-летний форвард был обменян в «Динамо» Минск в это межсезонье.

«Начали общаться с мая, несколько раз разговаривали. Он уже на тот момент знал, что в клубе не останется.

Были ситуации, когда мы с Анваром Рафаиловичем Гатиятулиным разговаривали, думали о позиции центрального нападающего. Но в итоге решили, что Вадиму в первых звеньях места не остается, а держать его в нижних тоже неправильно. Агент его знал об этом, и сам Вадим знал.

Пожелаю всем троим – Диме [Кагарлицкому], Вадиму и Славе [Войнову] – удачи. Увидимся на льду, хоккейный мир маленький, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .