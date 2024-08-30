Генменеджер «Ак Барса» о потолке зарплат: «Сейчас непростое время. В КХЛ сидят умные люди, которые знают, когда, как и что менять»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о потолке зарплат в КХЛ

– Вы говорили про интерес к Кузнецову и в качестве главной причины того, что он не оказался в «Ак Барсе», назвали потолок зарплат. Но, если судить по открытым источникам, места на него у вас бы хватило. Действительно ли все дело в потолке?

– Действительно в нем. Пока что не указываются двусторонние контракты, а вместе с ними у нас под потолком не так много денег.

– Антон Курьянов высказался за повышение потолка. Какова ваша позиция?

– Сейчас не самое простое время. Все все прекрасно понимают, и мы в том числе. У нас в лиге сидят умные люди, которые знают, когда, как и что менять.

Думаю, они все правильно делают в этом направлении, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .

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