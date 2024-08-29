Генменеджер «Ак Барса»: «Нам нужен праворукий центр или крайний форвард. Скауты просматривают Европу, но пока ни один потенциальный новичок не соответствует желаемому уровню»

Марат Валиуллин рассказал, какие позиции в «Ак Барсе» нуждаются в усилении.

– Тот состав, который у нас сейчас есть, мы им выступим в новом сезоне. Мы смотрим иностранных игроков, возможно, русских.

Но те молодые игроки, которые были на предсезонке, они достойно и хорошо выступили. У нас есть пища для размышления. Мы верим, что наши молодые игроки смогут составить конкуренцию.

– Какие конкретно позиции нуждаются в усилении?

– Касаемо вратарей, у нас эти позиции закрыты, в обороне у нас тоже все сформировано. Что касается нападающих, то нам нужен праворукий центр или крайний форвард. Если будет центр, то будет лучше, так как он сможет сыграть и с краю.

– Насколько рынок доступен? Мы видим, что российский практически пуст. А как обстоят дела с иностранцами?

– Нет, рынок не пуст. У нас есть скауты, которые просматривают ту же Европу, но пока ни один потенциальный новичок не соответствует нашему желаемому уровню. Притом большинство игроков, которые присылают, – леворукие, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .