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  • Макеев о легионерах: «Когда 30% состава – иностранцы, и все в раздевалке говорят по-английски – это неправильно. Хочется больше русского языка от тренеров и игроков»
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Макеев о легионерах: «Когда 30% состава – иностранцы, и все в раздевалке говорят по-английски – это неправильно. Хочется больше русского языка от тренеров и игроков»

Алексей Макеев высказался о поведении легионеров в КХЛ.

32-летний форвард четыре последних сезона выступал за «Автомобилист». В этом регулярном чемпионате Макеев будет играть за «Авангард».

– И, как по мне, необходимо побольше русских игроков в составе. Когда у тебя 30% состава – иностранцы, и все уже в раздевалке начинают говорить по-английски, это неправильно! Хочется, чтобы больше русского языка было в раздевалке, от тренеров и игроков.

– Кто-то из легионеров хотя бы немного русифицировался?

– Только Да Коста. Он по-русски и понимает, и хорошо говорит.

– Бывало, что вы или Широков «строили» легионеров?

– «Строили» – это грубо. Были разговоры. Если ты не хочешь играть, то не надо, даже не выходи. Скажи «хочу домой», собирайся и езжай, – заявил форвард «Авангарда» Алексей Макеев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoАвангард
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoСтефан Да Коста
logoАлексей Макеев
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