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Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»

Арсений Грицюк поменял имидж, коротко постригшись перед сезоном КХЛ

5 сентября команда под руководством Романа Ротенберга проведет первый матч в нынешнем сезоне против «Металлурга» в Магнитогорске. 

23-летний форвард СКА Арсений Грицюк поменял свой имидж перед началом нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ

«Немного поменяли имидж перед началом сезона 😂🔥», – написал Грицюк.

Фото: t.me/arsenigritsyuk81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
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