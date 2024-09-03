Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»

Арсений Грицюк поменял имидж, коротко постригшись перед сезоном КХЛ

5 сентября команда под руководством Романа Ротенберга проведет первый матч в нынешнем сезоне против «Металлурга» в Магнитогорске.

23-летний форвард СКА Арсений Грицюк поменял свой имидж перед началом нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

«Немного поменяли имидж перед началом сезона 😂🔥», – написал Грицюк.

Фото: t.me/arsenigritsyuk81