Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»
Арсений Грицюк поменял имидж, коротко постригшись перед сезоном КХЛ
5 сентября команда под руководством Романа Ротенберга проведет первый матч в нынешнем сезоне против «Металлурга» в Магнитогорске.
23-летний форвард СКА Арсений Грицюк поменял свой имидж перед началом нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
«Немного поменяли имидж перед началом сезона 😂🔥», – написал Грицюк.
Фото: t.me/arsenigritsyuk81
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
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