Грицюк о СКА: «Серьезные нагрузки для меня: как в моральном, так и в физическом плане. Есть усталость в организме»

Арсений Грицюк поделился мнением о подготовке СКА к сезону КХЛ

– Как сейчас физическое состояние? Совсем скоро старт сезона.

– Сейчас мы загружены после предсезонных сборов. Честно, для меня нагрузки были серьезные, как в моральном, так и в физическом плане.

Есть усталость в организме, но сейчас в течение нескольких дней отпустим нагрузки, восстановимся, сходим в баню, прогуляемся. Придем в себя.

Первые игры всегда тяжелые, но через них придет уверенность в себе и настоящий хоккей, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.