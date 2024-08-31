Грицюк о СКА: «Серьезные нагрузки для меня: как в моральном, так и в физическом плане. Есть усталость в организме»
Арсений Грицюк поделился мнением о подготовке СКА к сезону КХЛ
– Как сейчас физическое состояние? Совсем скоро старт сезона.
– Сейчас мы загружены после предсезонных сборов. Честно, для меня нагрузки были серьезные, как в моральном, так и в физическом плане.
Есть усталость в организме, но сейчас в течение нескольких дней отпустим нагрузки, восстановимся, сходим в баню, прогуляемся. Придем в себя.
Первые игры всегда тяжелые, но через них придет уверенность в себе и настоящий хоккей, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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