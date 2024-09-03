Разин о том, что помешало «Металлургу» зарабатывать удаления против «Локомотива»: «Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы?»

Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» в Кубке Открытия

Сегодня магнитогорский клуб уступил «Локомотиву » (2:3) в матче открытия сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ .

– Увидели у Козлова, Сапожникова – как они входят во вкус в КХЛ?

– К этим ребятам вообще претензий нет. Может, в первых сменах было, но потом от них и угроза исходила, и в защите отыграли хорошо. За исключением третьего гола, там Андрей мог перехватить передачу. Я их игрой доволен.

– Почему не было Пресса в концовке?

– Он до этого нажрался сильно. Он и упал, когда откатывался. Хотелось темп игры сохранить.

– Как Силантьеву удаются такие голы?

– Как говорится, закрыл глаза, попал. Мне показалось, что он в дальний угол бросал. Его зацепили, там даже судья руку поднял, и шайба пошла в ближний угол. Не знаю, как у него так получается. Дай бог, чтоб и дальше получалось.

– Большинство могло стать одним из оружий «Металлурга». Что помешало зарабатывать удаления?

– Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы? Там, ну… Короче, все (смеется), – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .