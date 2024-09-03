Канарейкин о подготовке «Спартака»: «Предсезонные турниры – венец тренировочного процесса. Голдобин пока не заработал, но с первой игры включится, надеюсь»

Федор Канарейкин высказался о подготовке «Спартака» к новому сезону КХЛ.

Красно-белые начнут регулярный чемпионат 5 октября матчем с ЦСКА.

– Стоит ли переживать болельщикам «Спартака» из-за отсутствия результативных действий Николая Голдобина на Кубке мэра Москвы?

– Конечно, предсезонные турниры, матчи – венец тренировочного процесса, подготовки. Можно по-разному относиться, но игроки в последних играх подходят практически в оптимальной форме.

Поэтому хочется, чтобы сильнейшая тройка «Спартака » заработала с первого матча в КХЛ. Ждем от них всегда результативной игры. Пока не заработал Голдобин , но, надеюсь, с первой игры включится.

А так в «Спартаке» есть кому составить конкуренцию внутри команды. Есть новые ребята, от них тоже ждем результативных действий», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .