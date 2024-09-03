  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-комментатор Федоров о работе тренером: «Пришел к убеждению, что личность и психология − ключевые факторы. Играют хоккеисты, а побеждают личности»
2

Экс-комментатор Федоров о работе тренером: «Пришел к убеждению, что личность и психология − ключевые факторы. Играют хоккеисты, а побеждают личности»

Дмитрий Федоров поделился мнением о главных вещах в работе тренера.

Бывший комментатор провел прошлый сезон в роли помощника главного тренера в «Чайке» из Olimpbet МХЛ. В этом сезоне Федоров будет работать в «Реакторе».

– Что смена амплуа открыла тебе нового в хоккее?

− Я окончательно пришел к убеждению, что техническая сторона вопроса важна, но вторична. Сверху ты видишь конкретные действия игрока, а находясь внутри коллектива, ты понимаешь, что он за человек, как он себя ведет и реагирует на неудачи. И понимаешь, что личность и психология − это ключевые факторы.

Поэтому с одним нужно построже, другого нужно воодушевить − и он прыгнет выше головы. Мой девиз: играют хоккеисты, а побеждают личности. И задача тренера − воспитать личность, которая правильно реагирует и на успехи, и на провалы, правильно реагирует на любую ситуацию, – сказал Дмитрий Федоров в интервью Спортсу’‘.

Экс-комментатор Дмитрий Федоров провел год в хоккее – как тренер. Вот его интервью

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНефтехимик
logoSports.ru
logoДмитрий Федоров
logoКХЛ
logoМХЛ
logoРеактор
психология
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федоров о кириллице в ВХЛ: «Мнение иностранцев важнее интересов своих граждан – постулат внедряется со времен царя Петра Первого. Отказ от своего языка – гибель нации»
8120 августа, 13:01
Дмитрий Федоров о запрете на возврат шайбы на свою половину в овертаймах МХЛ: «Это оборачивается дурацкими свистками и остановками. Предлагаю не утверждать это правило на сезон»
25 августа, 11:55
Дмитрий Федоров о зарплате в «Чайке»: «В МХЛ невозможно заработать много. Пошел в хоккей ради побед, за деньги счастье не купишь»
120 июля, 08:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Морозов о росте потолка зарплат: «Инфляция касается не только хоккея, но и обычных людей. Разговоры идут от нескольких клубов, но КХЛ руководствуется интересами всех участников»
14сегодня, 09:16
Сезон КХЛ стартует! «Металлург» и «Локомотив» сыграют в матче за Кубок Открытия
46сегодня, 09:10
Овечкин наберет 70 очков в новом сезоне по мнению НХЛ. В прошлом чемпионате у 38-летнего форварда было 65 (31+34) баллов
17сегодня, 08:44
Ягр простился с Годро: «Спасибо, что дал надежду не самым крупным и жестким ребятам, что они могут добиться успеха. Жизнь бывает невероятно жестока, покойся с миром»
2сегодня, 08:31
Дмитрий Губерниев: «СКА – раздражитель для всей страны, как настраиваются на «Зенит», так и на них. Команды со всей России хотят выиграть у Питера»
32сегодня, 08:12
Корнилов о Кузнецове: «Может близко к первому месту списка бомбардиров закончить. Но когда партнеры постоянно меняются, тяжело показывать стабильный результат»
2сегодня, 07:22
Кручинин о Легкове: «Лыжники – кони. Он сумасшедший, мы чуть не умерли после одной тренировки на пресс»
6вчера, 21:42
«Не одобряю демарш Разина, это чисто пиар-акция. Он все еще не повзрослел. Задрал нос и решил изобразить из себя Анатолия Тарасова». Экс-директор «Трактора» о реакции тренера на травму
11вчера, 20:15
Игорь Ларионов: «Не привлечь людей на трибуны скучным, вялым и пресным хоккеем. Для «Торпедо» задача номер один – делать то же, что и последние два года. Играешь не за купюры, а за любовь»
9вчера, 19:59
Экс-гендиректор «Зенита» о презентации Соболева: «Некрасиво по отношению к СКА. Пиарить один вид спорта за счет другого – не разделяю такой идеи»
30вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о фаворитах сезона: «Не сказал бы, что СКА на голову сильнее других. На победу претендуют 5-7 клубов – Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, ЦСКА, «Динамо»
4сегодня, 09:28
Канарейкин, Немчинов, Буцаев и Малахов вошли в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2024/25. По сравнению с прошлым чемпионатом – одна замена
1сегодня, 08:56
Форвард системы СКА Короткий: «Кузнецов нас, молодых, называет соколятами. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы»
3сегодня, 07:50
Егор Коробкин: «Я спокойно отношусь к НХЛ. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира»
сегодня, 07:35
Генменеджер «Торпедо»: «У нас не было задачи избавиться от Сизова. Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы остались довольны»
4сегодня, 07:11
«Тертышный – это не уровень КХЛ. Он и Кравцов задрали нос, и это вина журналистов. Пацанов нужно было держать в ежовых рукавицах». Экс-директор «Трактора» Баландин о форвардах
4вчера, 21:56
Ларионов о готовности «Торпедо» к сезону КХЛ: «Увиденное внушает оптимизм. Пришедшие игроки добавили мудрость, у нас есть хороший пласт хоккеистов»
3вчера, 21:30
Коробкин о «Металлурге»: «В финале с ЦСКА шайба просто не шла в ворота. А в серии с «Локомотивом» нам больше везло. Но удачу нужно заслужить, и мы заслужили ее»
вчера, 21:15
Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»
2вчера, 20:59
Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Платежная ведомость выросла на 25-30%. С каждым сезоном зарплата должна быть выше – такое условие выдвигают игроки, агенты»
2вчера, 20:50