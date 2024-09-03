Экс-комментатор Федоров о работе тренером: «Пришел к убеждению, что личность и психология − ключевые факторы. Играют хоккеисты, а побеждают личности»

Дмитрий Федоров поделился мнением о главных вещах в работе тренера.

Бывший комментатор провел прошлый сезон в роли помощника главного тренера в «Чайке» из Olimpbet МХЛ. В этом сезоне Федоров будет работать в «Реакторе ».

– Что смена амплуа открыла тебе нового в хоккее?

− Я окончательно пришел к убеждению, что техническая сторона вопроса важна, но вторична. Сверху ты видишь конкретные действия игрока, а находясь внутри коллектива, ты понимаешь, что он за человек, как он себя ведет и реагирует на неудачи. И понимаешь, что личность и психология − это ключевые факторы.

Поэтому с одним нужно построже, другого нужно воодушевить − и он прыгнет выше головы. Мой девиз: играют хоккеисты, а побеждают личности. И задача тренера − воспитать личность, которая правильно реагирует и на успехи, и на провалы, правильно реагирует на любую ситуацию, – сказал Дмитрий Федоров в интервью Спортсу’‘.

Экс-комментатор Дмитрий Федоров провел год в хоккее – как тренер. Вот его интервью