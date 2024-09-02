  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ. Дмитрий работал в «Чайке» в прошлом сезоне
0

Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ. Дмитрий работал в «Чайке» в прошлом сезоне

Дмитрий Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«Коллега и один из моих первых наставников на ТВ Дмитрий Федоров в хоккейном клубе МХЛ «Реактор» из Нижнекамска. Комментатор и телеведущий теперь помощник главного тренера.

И это история не медийная. Это история того, как человек годами идет к своему призванию, к осуществлению своей мечты.

Педагог по образованию, Дима всегда мечтал стать тренером. Но то основная телевизионная работа мешала всерьез заняться исполнением мечты, то еще какие-то обстоятельства.

Но ведь как это круто, что пример Дмитрия Федорова говорит всем: никогда не бывает поздно, и даже если тебе за 50, может наконец случиться то, к чему ты шел не один десяток лет.

Удачи, Дима! «Реактор», вперед!» – написал Черданцев.

Дмитрий Федоров ушел из «Чайки», но за сезон успел устроить много интересных перфомансов

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
logoДмитрий Федоров
logoМХЛ
logoГеоргий Черданцев
logoРеактор
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Федоров о зарплате в «Чайке»: «В МХЛ невозможно заработать много. Пошел в хоккей ради побед, за деньги счастье не купишь»
120 июля, 08:17
Дмитрий Федоров о тренерах в МХЛ: «Есть старая школа – баллоны, кроссы. Иногда эти критикуемые методики приносят результат. Но не нравится, когда унижают молодых хоккеистов»
120 июля, 06:15
Дмитрий Федоров о работе с подростками в МХЛ: «Нужно быть им отцом и матерью. Часть игроков живет в интернате, и им очень непросто. Только кажется, что спортсмены сильные»
219 июля, 14:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уил о вылете «Динамо» от «Трактора»: «У нас было 45 бросков в среднем, у них – 15-20. Мы забивали по три гола за матч. Но нужны были спасения вратаря, а их не было»
557 минут назад
«Металлург» высадил деревья в магнитогорском парке «Притяжение»: «Чемпионская аллея – это 35 ив «Булата». Через несколько лет деревья распустят кроны и срастутся в единую стену»
сегодня, 18:25Фото
«Торпедо» будет получать 120 млн рублей от сети супермаркетов Spar. Еще один контракт – со строительной группой «Самолет»
3сегодня, 17:54
Грицюк о Кузнецове в СКА: «Все отдают себе отчет, что человек из НХЛ, но в жизни он очень простой. Обычный парень из Челябинска, ничего такого. Поиграть с ним – крутой опыт»
6сегодня, 17:13
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
сегодня, 17:00Спецпроект
Вовченко о «Металлурге»: «Удержаться на вершине в два раза тяжелее. Мы хорошо поработали на предсезонке, все готовы к сезону»
сегодня, 16:59
Михайлов о Суперсерии-1972: «Хоккеисты НХЛ не считали нас за соперников. Один корреспондент сказал, что если Канада проиграет СССР хоть раз, то он съест свою статью в газете. Он съел ее с борщом»
14сегодня, 16:39
Ткачев выбран капитаном «Трактора», Блажиевский, Телегин, Светлаков и Кэмпфер – ассистентами
7сегодня, 15:50
Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Я был уже без сознания, когда прилетело. Проснулся в больнице в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти и доиграть матч»
11сегодня, 15:40
«Атланту» засчитано техническое поражение в игре со «Спартаком» в МХЛ. В заявке команды было лишь 13 человек
4сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о «Металлурге»: «Результаты в начале прошлого сезона радовали. Надеюсь, входим в таких же кондициях. У нас много молодежи и новых имен, первая игра будет волнительная»
сегодня, 18:10
Главный арбитр КХЛ Анисимов: «Чемпионат будет еще более плотным, цена ошибки очень велика, нет серьезной разницы в классе между командами. Все будут биться, это видно по предсезонке»
сегодня, 18:01
Глава Башкирии Хабиров посетил Ледовый дворец в Октябрьском: «Именно для этого и строим спортивные объекты – чтобы у всех детишек была возможность заниматься спортом»
сегодня, 17:45Фото
Кручинин о молодых игроках: «Заходишь в раздевалку – у всех кубики на прессе, мышцы видны, раньше такого не было. Я в тестах хорош, в 33 года до сих пор прогрессирую по всем показателям»
1сегодня, 16:54
Уил о ритуалах перед играми: «Нейропсихолог сказал, что это очень полезно, происходят какие-то химические процессы в голове, хорошо влияющие на организм. Помогает сконцентрироваться»
сегодня, 16:26
В КХЛ отказались от инспектирования рефери по ходу сезона и создали Департамент развития судейства: «Наставники будут отслеживать перспективных арбитров, доводить до высших ступеней»
1сегодня, 16:13
«Атлант» о техническом поражении от «Спартака» в МХЛ: «Вся команда была в сборе и готова играть, однако из-за технической проблемы матч не состоялся»
1сегодня, 15:59
«Юность» в 7-й раз выиграла Кубок Беларуси. Трофей назван в честь Салея
сегодня, 15:18Фото
Кручинин об отстранении от игры за «Торпедо»: «Если чувствую, что что-то не так – буду говорить прямо. Уход Сизова был шоком, не произошло ничего, за что обычно отстраняют»
3сегодня, 14:57
Бучневич о «Сент-Луисе»: «Долгой перестройки не будет. Армстронг через 2 года уйдет на другую должность и хочет побеждать здесь и сейчас»
2сегодня, 14:25