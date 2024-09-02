Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ. Дмитрий работал в «Чайке» в прошлом сезоне
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
«Коллега и один из моих первых наставников на ТВ Дмитрий Федоров в хоккейном клубе МХЛ «Реактор» из Нижнекамска. Комментатор и телеведущий теперь помощник главного тренера.
И это история не медийная. Это история того, как человек годами идет к своему призванию, к осуществлению своей мечты.
Педагог по образованию, Дима всегда мечтал стать тренером. Но то основная телевизионная работа мешала всерьез заняться исполнением мечты, то еще какие-то обстоятельства.
Но ведь как это круто, что пример Дмитрия Федорова говорит всем: никогда не бывает поздно, и даже если тебе за 50, может наконец случиться то, к чему ты шел не один десяток лет.
Удачи, Дима! «Реактор», вперед!» – написал Черданцев.
Дмитрий Федоров ушел из «Чайки», но за сезон успел устроить много интересных перфомансов
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