Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ. Дмитрий работал в «Чайке» в прошлом сезоне

Дмитрий Федоров стал помощником главного тренера «Реактора» из МХЛ

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев .

«Коллега и один из моих первых наставников на ТВ Дмитрий Федоров в хоккейном клубе МХЛ «Реактор » из Нижнекамска. Комментатор и телеведущий теперь помощник главного тренера.

И это история не медийная. Это история того, как человек годами идет к своему призванию, к осуществлению своей мечты.

Педагог по образованию, Дима всегда мечтал стать тренером. Но то основная телевизионная работа мешала всерьез заняться исполнением мечты, то еще какие-то обстоятельства.

Но ведь как это круто, что пример Дмитрия Федорова говорит всем: никогда не бывает поздно, и даже если тебе за 50, может наконец случиться то, к чему ты шел не один десяток лет.

Удачи, Дима! «Реактор», вперед!» – написал Черданцев.

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