Алексей Морозов: «КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают»

Теги Авангард Спартак Алексей Морозов КХЛ Матвей Заседа Максим Цыплаков Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов заявил, что КХЛ понимает проблемы в регламенте лиги.

– Ситуация со «Спартаком» и нападающим Матвеем Заседой затянулась на неприлично долгий срок, что максимально вредит всем участникам процесса. В чем сложность решить этот вопрос как можно скорее?

– Не КХЛ в данном случае инициирует решение, поскольку права на игрока находятся у «Спартака». Он может ими спокойного распоряжаться и просить за хоккеиста сумму, которую считает нужной.

Регламент «Спартаком» нарушен не был – вот что главное. У нас коммерческая лига, поэтому если «Авангард» хочет видеть Заседу у себя, то пусть договаривается.

В «Спартаке» ему было сделано квалификационное предложение с улучшенными условиями. Есть у него желание зарабатывать – пусть доказывает это делом. Тут все просто.

– «Заградительная квалификация» выдавила из КХЛ яркого нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, у которого не осталось других вариантов продолжения карьеры, кроме как уехать в Северную Америку. Есть идея внести изменение в регламент, чтобы такие ситуации не повторялись?

– Да, к ноябрю мы подготовим соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить с клубами.

Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают, но решить все вопросы по щелчку пальцев нельзя.

КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Нам важно учитывать точки зрения всех участников.

Мы совершенствуемся каждый год и не стоим на месте.

– Планируются ли дальнейшие изменения для роста конкуренции – снижение возраста неограниченно свободных агентов, ужесточение заявки, что-то еще?

– Это все находится в процессе обсуждения, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все мы этого одного человека знаем
+29
0
+29
Алексей Морозов: «КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Здесь диктатура!»
+14
-1
+13
3/4 команд КХЛ идущие в сезон не имеют никаких перспектив в борьбе за КГ, они просто жрут региональные бюджеты в миллионы рублей, 1/4 сжирают еще больше за бонусы от спонсоров а это ещё больше убыток, кому нужен такой спорт????? это состязание между нефтяными и газовыми князьями , кто из них круче, там побеждают не спортсмены а деньги
+8
-1
+7
КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Нам важно учитывать точки зрения всех участников.

Всё так ведь я сказал, роман аркадьевич? Случайно вымолвил морозов, улыбнулся и слегка покраснел
+6
-1
+5
Тонко Морозов трольнул всех болельщиков для кого это лига хоть что то значит)))
+2
0
+2
Ответ личные рекорды это не хоккей
3/4 команд КХЛ идущие в сезон не имеют никаких перспектив в борьбе за КГ, они просто жрут региональные бюджеты в миллионы рублей, 1/4 сжирают еще больше за бонусы от спонсоров а это ещё больше убыток, кому нужен такой спорт????? это состязание между нефтяными и газовыми князьями , кто из них круче, там побеждают не спортсмены а деньги
Нефтяными и Газовыми князьями состязание.
А выиграл Кароль Чёрной Металлургии.....
Как-то так получилось.
+2
0
+2
Монарх КХЛ не интересуется, у него сейчас другие игрушки.
+1
0
+1
Тогда уж "в нашей стране было б даже странно подумать, чтоб имело значение мнение только одного человека! Не монархия чай!"
+1
0
+1
Где-то над этой новостью посмеивается один финскоподданный.
+1
0
+1
Не в бровь, а в глаз. Просто убираем частицу «не».
+1
0
+1
Отличный хоккеист в прошлом, а теперь очередной придворный лакей
+1
0
+1
Ответ Федя Букин
Профессиональный спорт за бюджетные деньги 🤣🗿
Ну, да. У нас в стране формально всё за них так-то. А зарубежом, чтобы сделать спорт коммерчески выгодным тоже вливали бюджетное бабло. Правда у кого-то это было давно лет 100 назад, а у кого-то позже.
0
0
0
Ответ Диандерталец
Профессиональный спорт на том и стал популярным зрелищем. С подключением!
Профессиональный спорт за бюджетные деньги 🤣🗿
0
0
0
Ответ личные рекорды это не хоккей
3/4 команд КХЛ идущие в сезон не имеют никаких перспектив в борьбе за КГ, они просто жрут региональные бюджеты в миллионы рублей, 1/4 сжирают еще больше за бонусы от спонсоров а это ещё больше убыток, кому нужен такой спорт????? это состязание между нефтяными и газовыми князьями , кто из них круче, там побеждают не спортсмены а деньги
Отлично сказано!
0
0
0
Ответ личные рекорды это не хоккей
3/4 команд КХЛ идущие в сезон не имеют никаких перспектив в борьбе за КГ, они просто жрут региональные бюджеты в миллионы рублей, 1/4 сжирают еще больше за бонусы от спонсоров а это ещё больше убыток, кому нужен такой спорт????? это состязание между нефтяными и газовыми князьями , кто из них круче, там побеждают не спортсмены а деньги
Профессиональный спорт на том и стал популярным зрелищем. С подключением!
0
0
0
Ай эм Йозе Марино
0
0
0
А по моему как раз в КХЛ учитывается мнение одного только наследного принца узурпатора ну вы поняли о ком я
0
0
0
Если понимаете, почему ничего не делаете или же для вас главное, "понимать"?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий