Алексей Морозов: «КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ понимает проблемы в регламенте лиги.
– Ситуация со «Спартаком» и нападающим Матвеем Заседой затянулась на неприлично долгий срок, что максимально вредит всем участникам процесса. В чем сложность решить этот вопрос как можно скорее?
– Не КХЛ в данном случае инициирует решение, поскольку права на игрока находятся у «Спартака». Он может ими спокойного распоряжаться и просить за хоккеиста сумму, которую считает нужной.
Регламент «Спартаком» нарушен не был – вот что главное. У нас коммерческая лига, поэтому если «Авангард» хочет видеть Заседу у себя, то пусть договаривается.
В «Спартаке» ему было сделано квалификационное предложение с улучшенными условиями. Есть у него желание зарабатывать – пусть доказывает это делом. Тут все просто.
– «Заградительная квалификация» выдавила из КХЛ яркого нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, у которого не осталось других вариантов продолжения карьеры, кроме как уехать в Северную Америку. Есть идея внести изменение в регламент, чтобы такие ситуации не повторялись?
– Да, к ноябрю мы подготовим соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить с клубами.
Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают, но решить все вопросы по щелчку пальцев нельзя.
КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Нам важно учитывать точки зрения всех участников.
Мы совершенствуемся каждый год и не стоим на месте.
– Планируются ли дальнейшие изменения для роста конкуренции – снижение возраста неограниченно свободных агентов, ужесточение заявки, что-то еще?
– Это все находится в процессе обсуждения, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Всё так ведь я сказал, роман аркадьевич? Случайно вымолвил морозов, улыбнулся и слегка покраснел
А выиграл Кароль Чёрной Металлургии.....
Как-то так получилось.