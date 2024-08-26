Алексей Морозов: «КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ понимает проблемы в регламенте лиги.

– Ситуация со « » и нападающим затянулась на неприлично долгий срок, что максимально вредит всем участникам процесса. В чем сложность решить этот вопрос как можно скорее?

– Не КХЛ в данном случае инициирует решение, поскольку права на игрока находятся у «Спартака». Он может ими спокойного распоряжаться и просить за хоккеиста сумму, которую считает нужной.

Регламент «Спартаком» нарушен не был – вот что главное. У нас коммерческая лига, поэтому если « » хочет видеть Заседу у себя, то пусть договаривается.

В «Спартаке» ему было сделано квалификационное предложение с улучшенными условиями. Есть у него желание зарабатывать – пусть доказывает это делом. Тут все просто.

– «Заградительная квалификация» выдавила из КХЛ яркого нападающего «Спартака» , у которого не осталось других вариантов продолжения карьеры, кроме как уехать в Северную Америку. Есть идея внести изменение в регламент, чтобы такие ситуации не повторялись?

– Да, к ноябрю мы подготовим соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить с клубами.

Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают, но решить все вопросы по щелчку пальцев нельзя.

КХЛ – не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Нам важно учитывать точки зрения всех участников.

Мы совершенствуемся каждый год и не стоим на месте.

– Планируются ли дальнейшие изменения для роста конкуренции – снижение возраста неограниченно свободных агентов, ужесточение заявки, что-то еще?

– Это все находится в процессе обсуждения, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.